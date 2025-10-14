Τέλος από την Σουηδία ο Γιον-Νταλ Τόμασον!

Λίγο μετά την εντός έδρας ήττα από το Κόσοβο ήρθε η λύση της συνεργασίας από την Εθνική Σουηδίας, με τον Δανό προπονητή.

Οι εντός έδρας ήττες μέσα σε μία εβδομάδα από Ελβετία και Κόσοβο, σε συνδυασμό με τις σοκαριστικά κακές εμφανίσεις έβαλαν τέλος στην θητεία του Γιον-Νταλ Τόμασον στην Εθνική Σουηδίας.

Ο Δανός τεχνικός που αποδοκιμάστηκε πολύ έντονα και στα δύο παιχνίδια, πλήρωσε το μάρμαρο για την άθλια εικόνα των Σκανδιναβών που βρίσκονται τελευταίοι σε όμιλο με Ελβετία, Κόσοβο, Σλοβενία και με ελάχιστες ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ, έχοντας σκοράρει μόλις δύο γκολ στην προκριματική φάση παρότι διαθέτουν μπροστά υπερόπλα όπως ο Ίσακ και ο Γκιόκερες.