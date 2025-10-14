Ολοκληρώθηκε το 14ο Ετήσιο Σεμινάριο Σχολών Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία του 14ο Ετήσιο Σεμινάριο Σχολών Ποδοσφαίρου Ολυμπιακού, με τη συμμετοχή Σχολών απ’ όλη την Αθήνα, την Επαρχία, αλλά και το εξωτερικό.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Το Δίκτυο των Σχολών ποδοσφαίρου Ολυμπιακού συμπλήρωσε τα 25 χρόνια ζωής. Όλα αυτά τα χρόνια ο Ολυμπιακός προσφέρει στις «ερυθρόλευκες» Σχολές του τις κορυφαίες παροχές, αλλά επίσης συνέπεια και σταθερότητα στην κορυφή. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις Σχολές ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί επί σειρά ετών Σεμινάριο στους προπονητές και τους υπεύθυνους των Σχολών για τη βελτίωση λειτουργίας τους, αλλά και τη διεύρυνση γνώσεων.

Έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία του 14ο Ετήσιο Σεμινάριο Σχολών Ποδοσφαίρου Ολυμπιακού, με τη συμμετοχή Σχολών απ’ όλη την Αθήνα, την Επαρχία, αλλά και το εξωτερικό, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχε και η νεοσύστατη Σχολή από το Κάιρο με την παρουσία του σχολάρχη και ενός προπονητή.

Το θεωρητικό κομμάτι πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ΣΕΦ το Σάββατο (11/10). Το Σεμινάριο «άνοιξαν» ο διευθυντής του δικτύου Σχολών ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, Βασίλης Νάνος, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του Χρήστο Σολωμό, αμφότεροι αναφέρθηκαν στους στόχους του Δικτύου και στη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθούν οι Σχολές. Στη συνέχεια μίλησαν οι φυσιοθεραπευτές της Ακαδημίας Νίκος Κώστας, Νίκος Δαγλουκιάρης, ο τιμ μάνατζερ των Νέων Ολυμπιακού Ζαχαρίας Πασχαλίδης αναφερόμενος στη λειτουργία του τμήματος σκάουτινγκ της Ακαδημίας, η τιμ μάνατζερ του νεοσύστατου τμήματος του Ολυμπιακού ποδοσφαίρου γυναικών, Κωνσταντίνα Μυλωνά. Όπως επίσης οι προπονητές φυσικής κατάστασης της Ακαδημίας Νεκτάριος Πανταζής, Κωνσταντίνος Μπέτσας, Βασίλης Ανδριέλος, ο ψυχολόγος του Ολυμπιακού Βασίλης Ξερνός και η ιδρύτρια της εταιρίας Give Life Ειρήνη Νικάκη η οποία μίλησε για τις πρώτες βοήθειες στους αθλητές και στα μικρά παιδιά.

Το Σάββατο όμως υπήρξαν και δύο ηχηρές παρουσίες οι οποίοι μίλησαν στους εκπροσώπους των Σχολών και έγιναν αποδεκτοί με χειροκροτήματα. Συγκεκριμένα, το «παρών» έδωσαν οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας με τους Νέους του Ολυμπιακού ο νυν προπονητής της Ρίο Άβε Σωτήρης Συλαϊδόπουλος και πλέον το μέλος της πρώτης ομάδας του Θρύλου ο Αργύρης Λιατσικούρας. Ο Έλληνας τεχνικός, ο οποίος ήταν και επί ενάμιση χρόνο συνεργάτης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην πρώτη του Ολυμπιακού, μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία των Νέων στην Ευρώπη και την κατάκτηση του Youth League, αλλά και το πως θα πρέπει να δουλεύουν οι προπονητές με μικρά παιδιά. Από την πλευρά του ο Αργύρης Λιατσικούρας αναφέρθηκε στις καλύτερές του μέχρι τώρα στιγμές με την ερυθρόλευκη φανέλα από την Ακαδημία μέχρι σήμερα στην πρώτη ομάδα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στη μετάβασή του από τη Σχολή του Ολυμπιακού στα Γλυκά Νερά στην «ερυθρόλευκη» Ακαδημία και το πως έφτασε στην κορυφή με τους Νέους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επίσης «παρών» στο θεωρητικό κομμάτι ήταν και ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Βετεράνων Ολυμπιακού Αντώνης Γλύκας, ο οποίος μίλησε για τη σημασία και τη δυναμική του συλλόγου.

Να σημειωθεί πως στο πλαίσιο του σεμιναρίου βραβεύτηκαν οι Σχολές Λαμίας, Άρτας και Χίου για τα υπέροχα βίντεο που ετοίμασαν για τη νέα σχολική σεζόν και πέρασαν σημαντικά μηνύματα κοινωνικού και αθλητικού χαρακτήρα.

Την Κυριακή το πρακτικό κομμάτι έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντη. Στους προπονητής των Σχολών μίλησε ο προπονητής τερματοφυλάκων της πρώτης ομάδας Παναγιώτης Αγριογιάννης και μαζί με τους κόουτς της Ακαδημίας Τάσο Μεϊδάνη, Πέτρο Κραβαρίτη έδειξαν πως πρέπει να είναι οι προπονήσεις των γκολκίπερ και ιδιαίτερα των νεαρών σε ηλικία. Επίσης, συμμετείχε και ο προπονητής του τμήματος Κ15 της Ακαδημίας, αλλά και Βετεράνος και αρχηγός του Ολυμπιακού Τάσος Πάντος.

Παράλληλα, στο πρακτικό κομμάτι ήταν και μεγάλο μέρος του σταφ της Ακαδημίας και συγκεκριμένα οι προπονητές και προπονητές φυσικής κατάστασης, Άρης Κυριαζής, Θοδωρής Τριποτσέρης, Θανάσης Ρωσσίδης, Νώντας Οικονόμου, Χαράλαμπος Σουρδής, Κωνσταντίνος Μπέτσας, Βασίλης Ανδριέλος, Νίκος Καίσαρης, αλλά και το μέλος του τμήματος σκάουτινγκ της Ακαδημίας και Βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Γιώργος Κοκολάκης.

Ο Ολυμπιακός για μία ακόμη φορά πρόσφερε στις Σχολές του το κορυφαίο Σεμινάριο σε επίπεδο Ακαδημίας για το σωστό τρόπο λειτουργίας των τμημάτων υποδομής, αλλά και τους στόχους που θα πρέπει να έχουν οι Σχολές, ιδιαίτερα απέναντι σε έναν Σύλλογο όπως είναι ο Ολυμπιακός που δίνει τεράστια σημασία στο Δίκτυό του και αυτό φαίνεται από το μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών που απορροφούνται στα αγωνιστικά της «ερυθρόλευκης» Ακαδημίας».