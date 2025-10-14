Πανηγυρική αθώωση Ηλιόπουλου με 5-0 από τη ΔΕΑΒ

Η ΔΕΑΒ έκρινε ομόφωνα αθώο τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Κηφισιά σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, είχε καλέσει σε απολογία τον Μάριο Ηλιόπουλο για ένα σπασμένο τζάμι στο μπουθ που φιλοξένησε τους ανθρώπους της ΑΕΚ στο Περιστέρι, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των ανθρώπων της Ένωσης στο νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, στην αναμέτρηση με την Κηφισιά για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ισχυρός άνδρας της "κιτρινόμαυρης" ΠΑΕ παρέστη ο ίδιος ενώπιον της Επιτροπής, συνοδευόμενος από τον νομικό εκπρόσωπο της ΑΕΚ, Χάρη Γρηγορίου, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για την υπόθεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΔΕΑΒ αθώωσε τον Μάριο Ηλιόπουλο με ψήφους 5-0, κρίνοντας ότι δεν έπραξε τίποτα το μεμπτό στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου και δικαιώνοντας σε απόλυτο βαθμό τις θέσεις του μεγαλομετόχου της ΑΕΚ.

Ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΕΑΒ:

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:



Με την υπ' αριθμό 30/2025 Απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις Εκθέσεις της Αστυνομίας, των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ και της διοργανώτριας αρχής, συνεκτιμωμένων και των εξηγήσεων που έδωσε ο ίδιος, αποφάσισε την μη επιβολή διοικητικής κύρωσης στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, αναφορικά με τη θραύση υαλοπίνακα στο δημοσιογραφικό θεωρείο του Δημοτικού Γηπέδου Περιστερίου, κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 05/10/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΕ ΑΕΚ, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.