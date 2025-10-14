Άρης: Ανεβάζει στροφές ενόψει Παναθηναϊκού ο Μεντίλ

Ο Χαμζά Μεντίλ δηλώνει παρών ενόψει της αναμέτρησης της Κυριακής και μπαίνει στα πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ

Στο ομαδικό πρόγραμμα μπαίνει σταδιακά ο Χαμζά Μεντίλ, με την εβδομάδα που διανύουμε να είναι σημαντική για το έδαφος που θα καλύψει ο Μαροκινός, ώστε να τεθεί στα πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ, ενόψει Παναθηναϊκού.

Ο αριστερός μπακ των κιτρινόμαυρων επανήλθε μετά τον τραυματισμό του και μπαίνει άμεσα στο ομαδικό πρόγραμμα με τους συμπαίκτες του. Αυτομάτως, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Μεντίλ μπαίνει άμεσα ως βασικός υποψήφιος για την αρχική ενδεκάδα, στο παιχνίδι της Κυριακής, στην επανέναρξη της δράσης, μετά το international break.