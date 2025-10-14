ΣΦ ΠΑΟΚ: «Κ. Λουκά, ο Γιαννάκης μας δε θα μείνει μόνος του ποτέ!»

Το συγκλονιστικό μήνυμα των φίλων του ΠΑΟΚ για τον Λουκά Μήγιο, τον πατέρα - σύμβολο που «έφυγε» από τη ζωή!

Μια βαθιά ανθρώπινη και δυσάρεστη είδηση συγκλόνισε το πρωί της Τρίτης (14/10) την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Σε ηλικία 71 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Λουκάς Μήγιος, ο πατέρας του Γιαννάκη, του πιο εμβληματικού φιλάθλου του Δικεφάλου.

Σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ «αποχαιρέτησε» τον Λουκά, με τους φίλους του Δικεφάλου να στέλνουν το δικό τους συγκλονιστικό μήνυμα:

«Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να αποχαιρετίσουμε ένα μεγάλο ΠΑΟΚτση,έναν τεράστιο μαχητή της ζωής και ένα υπόδειγμα ανθρώπου και ΠΑΤΕΡΑ.

Κύριε Λουκά καλό σου ταξίδι και να ξέρεις ότι ο Γιαννάκης μας δε θα μείνει μόνος του ποτέ,θα βρίσκεται μαζί μας στην μεγαλύτερη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του πλανήτη,τον ΠΑΟΚ ΜΑΣ.

ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και στους οικείους του»