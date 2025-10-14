Νίκη των Βετεράνων του Ολυμπιακού στον 703ο φιλικό τους αγώνα

Τον πρώτο τους φιλικό αγώνα μετά τη διακοπή του καλοκαιριού, έδωσαν οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού τη Δευτέρα στο Δημοτικό Στάδιο της Καλλιθέας «Γρ. Λαμπράκης», απέναντι στους Βετεράνους της Καλλιθέας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν τον 703ο τους φιλικό αγώνα στην ιστορία του Συνδέσμου και νίκησαν με 5-2, σε ματς στη μνήμη του προέδρου της Καλλιθέας Νίκου Σαλευρή.

Οι διοργανωτές του φιλικού αγώνα, Δήμος Καλλιθέας και ΓΣ Καλλιθέας, τίμησε τους Βετεράνους του Ολυμπιακού για την προσφορά τους στο ελληνικό ποδόσφαιρο δια χειρός του Δημάρχου Κώστα Ασκούνη και του Αντιδημάρχου Γιώργου Μαργωμένου και την πλακέτα πήρε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων Ολυμπιακού, Γιάννης Γκαϊτατζής, όπως και οι Βετεράνοι της Καλλιθέας τίμησαν τους Πειραιώτες δίνοντας την πλακέτα στον αρχηγό του Ολυμπιακού Νίκο Βαμβακούλα, ενώ από πλευράς «ερυθρόλευκων» απήυθηνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αντώνης Γλύκας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Ολυμπιακός νίκησε με 5-2, χάρη στα γκολ των Λύγκου (2), Φραγκολιά (2) και Καλαμάρα.

Από πλευράς του Ολυμπιακού αγωνίστηκαν οι Αρβανίτης, Ζαραδούκας, Βαμβακούλας, Σιδέρης, Κοκολάκης, Παχατουρίδης, Καρασαββίδης, Μπονόβας, Τσιαντάκης, Λουτσιάνο, Καλύκας, Μαρινάκης, Κατσιούλης, Καλαμάρας, Λύγκος, Καλύβας, Γεωργουδάκης, Κοτίτσας, Φλέγγας, Χρ. Καλτσάς, Φραγκολιάς, Δημητρόπουλος, Αρζένης, Γλύκας, Κωττάκης, Παπασωτηρίου, Πουλής, Μπαρμπαρής, Βασιλειάδης, Κ. Καλτσάς, ενώ στην αποστολή συμμετείχαν και οι Γκαϊτατζής, Αγγελής, Κελεσίδης, Σταυρόπουλος, Παππάς, Βαΐτσης, Δαμιανίδης, Κριμιτζάς, Νικητέας, Βενάκης, Ρηγούτσος, Κρεούζος, Τουλγέρογλου, Κουμαριάς, Παναούσης, Σκορδαλιός και από το Γραφείο Τύπου ήταν ο Γιώργος Πλέσσας.

Για την Καλλιθέα σκόραραν οι Αυγέρης, Πρίγκας και έπαιξαν οι Σουλογάνης, Γκοβερίνος, Οφρυδόπουλος, Κορομπόκης, Γουσούλης, Μουσταφίδης, Πασάς, Καραδήμος, Νικολαΐδης, Γκουλής, Αυγέρης, Μαρκομιχάλης, Κατσούλης, Δράμπαλης, Λυρίτης, Πέτσης, Τσουβαλτσίδης, Δεληγιαννίδης, Σταύρου, Ψαρρής, Κωνσταντινίδης, Μιχελής, Βάρσος, Κεμετζετζίδης, Πρίγκας, Μανίκας, ενώ ήταν στην αποστολή και οι Κουτρουμάνος, Ντούλας, Τσολακίδης, Μαρμαρινός, Λίσκας, Βαλαχάς. Προπονητές της Καλλιθέας ήταν οι Βαγγέλης Γούτης, Νίκος Παντέλης.

Οι Βετεράνοι των Πειραιωτών θα αγωνιστούν ξανά τη Δευτέρα (20/10) στο γήπεδο Χολαργού στις 17:00, με αντίπαλο τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.