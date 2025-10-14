Το αναλυτικό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

To αναλυτικό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League 2:
Α΄ Όμιλος:
- Νίκη Βόλου – Καβάλα, Γήπεδο Παντελής Μαγουλάς 18/10/25 16:00
- ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΟΚ Β’, Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο 18/10/25 14:00
- Αναγ.Καρδίτσας – ASTERAS AKTOR B’ Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας 19/10/25 14:00
- Νέστος Χρυσούπολης -Μακεδονικός Δημοτικό Στάδιο Καβάλας 18/10/25 16:00
- ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός, Γήπεδο ΕΣΙ “Οι Ζωσιμάδες ” 19/10/25 14:00
Β’ Όμιλος:
- Χανιά – Μαρκό , Γήπεδο Περιβολίων 18/10/25 14:00
- Ηλιούπολη – Ελλάς Σύρου, Δημ.Στάδιο Ηλιούπολης 18/10/25 14:00
- Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός, Π.Κ Ρέντη 18/10/25 14:00
- Αιγάλεω – Πανιώνιος, Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω 19/10/25 14:00
- Αthens Kallithea fc – Καλαμάτα, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας 19/10/25 14:00
Οι αγώνες του Β’ Ομίλου Ηλιούπολη -Ελλάς Σύρου & Αιγάλεω – Πανιώνιος θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΔΕΑΒ (αρ.πράξης 40 & 39 αντίστοιχα).