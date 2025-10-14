Ο Ντέιβιντ Κουτ δήλωσε ένοχος για το άσεμνο βίντεο με ανήλικο

Ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κουτ, δήλωσε σήμερα (14/10) ένοχος για την παραγωγή άσεμνου βίντεο με ανήλικο.

Ο 43χρονος απομακρύνθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από την PGMOL, το αγγλικό σώμα διαιτητών ποδοσφαίρου, μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο ίδιος έκανε υποτιμητικά σχόλια για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Είχε δηλώσει (11/9) αθώος για το άσεμνο βίντεο όταν παρουσιάστηκε στο Ειρηνοδικείο του Νότιγχαμ, αλλά σήμερα παραδέχθηκε την ενοχή του.

Πρόκειται για κατηγορία δημιουργίας άσεμνης εικόνας αφορά πράξεις όπως η λήψη, η κοινοποίηση και η αποθήκευση υλικού.

Όπως είναι γνωστό ο 43χρονος τιμωρήθηκε (12/8) επίσης με αποκλεισμό οκτώ εβδομάδων από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA), σε σχέση με σχόλια που έκανε για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Ο 43χρονος έχει ζητήσει συγγνώμη για τις πράξεις που οδήγησαν στην απόλυσή του τον περασμένο μήνα από την PGMOL, υποστηρίζοντας ότι η πίεση της εργασίας και ο φόβος κακοποίησης λόγω της σεξουαλικότητάς του πυροδότησαν τη συμπεριφορά του.