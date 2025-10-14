Καμπράλ: Από τον Ολυμπιακό στην πρόκριση του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Μουντιάλ!

Ο Ζοβάνε Καμπράλ, ο οποίος είχε μια σύντομη θητεία στον Ολυμπιακό, θα πάρει μέρος σε τελική φάση Μουντιάλ με το Πράσινο Ακρωτήρι, συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της χώρας του.

Ο Ζοβάνε Καμπράλ αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου, που κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο 27χρονος αριστερός εξτρέμ, γνωστός για την ταχύτητα και την τεχνική του, είχε συμβολή στη ιστορική επιτυχία.

Ο Καμπράλ πέρασε και από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μισό της σεζόν 2023/24 με την μορφή δανεισμού από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.



Η συμφωνία προέβλεπε ρήτρα αγοράς ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που οι «ερυθρόλευκοι» τελικά δεν κατέβαλαν. Στην ομάδα του Πειραιά ο Καμπράλ αγωνίστηκε συνολικά σε τέσσερα παιχνίδια, καταγράφοντας 152 αγωνιστικά λεπτά.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Καμπράλ παραχωρήθηκε εκ νέου από τη Σπόρτινγκ, αυτή τη φορά στην Εστρέλα Αμαδόρα. Στη φετινή σεζόν της Primeira Liga έχει τέσσερις συμμετοχές.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Καμπράλ αποτέλεσε βασικό γρανάζι στην πορεία του Πράσινου Ακρωτηρίου προς το Μουντιάλ. Συμμετείχε σε έξι από τα δέκα παιχνίδια των προκριματικών, σημειώνοντας ένα γκολ απέναντι στον Άγιο Μαυρίκιο και μοιράζοντας μία ασίστ κόντρα στην Αγκόλα. Μετρά ήδη 24 διεθνείς συμμετοχές και τρία γκολ με το εθνόσημο.

Το Πράσινο Ακρωτήρι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην κορυφή του Δ’ Ομίλου των προκριματικών, με εντυπωσιακό απολογισμό 7 νικών, 2 ισοπαλιών και 1 ήττας, γράφοντας τη λαμπρότερη σελίδα της ποδοσφαιρικής του ιστορίας.