«Έφυγε» ο Λουκάς Μήγιος – Ο πατέρας-σύμβολο δίπλα στον Γιαννάκη και στον ΠΑΟΚ

Μια βαθιά ανθρώπινη και δυσάρεστη είδηση συγκλόνισε το πρωί της Τρίτης (14/10) την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Σε ηλικία 71 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Λουκάς Μήγιος, ο πατέρας του Γιαννάκη, του πιο εμβληματικού φιλάθλου του Δικεφάλου.

Ο Λουκάς Μήγιος πάλεψε με αξιοπρέπεια τα τελευταία δυόμισι χρόνια απέναντι στην επάρατη νόσο. Δεν λύγισε ποτέ. Με δύναμη ψυχής και σιωπηλή γενναιότητα στάθηκε στο πλευρό του γιου του, δίνοντάς του κουράγιο και στήριξη σε κάθε στιγμή, σε κάθε γήπεδο, σε κάθε αγώνα του συλλόγου.

Τις τελευταίες μέρες η υγεία του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά, και η απουσία του –μαζί με του Γιαννάκη– από το πρόσφατο μνημόσυνο των έξι αδικοχαμένων αετόπουλων στα Τέμπη είχε προκαλέσει ανησυχία. Γιατί ο Λουκάς και ο Γιαννάκης ήταν πάντα εκεί.

Όπως ήταν πάντα παντού. Εκεί όπου αγωνίζονταν αθλητές του ΠΑΟΚ, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά του Δικεφάλου.

Η απώλειά του βύθισε σε πένθος ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, που αποχαιρετά έναν πατέρα-σύμβολο αγάπης, δύναμης και αφοσίωσης.

Η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του Γιαννάκη, ενός από τους πιο αγαπημένους φίλους του συλλόγου, που έχει συγκινήσει όλη τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου με τη δύναμη, το χαμόγελο και την καλοσύνη του.

Ο Λουκάς στάθηκε πάντα στο πλευρό του γιου του με ανιδιοτελή αγάπη, πίστη και αξιοπρέπεια, αποτελώντας παράδειγμα πατέρα, ανθρώπου και ΠΑΟΚτσή.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Γιαννάκη και σε όλη την οικογένεια.

Καλό παράδεισο…»

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί έναν πατέρα-σύμβολο αγάπης, δύναμης και αφοσίωσης. Ο Λουκάς Μήγιος, πατέρας του αγαπητού σε όλους Γιαννάκη, έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε πένθος όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ…

Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του για να στηρίξει τον γιο του, τον οποίο συνόδευε με κάθε τρόπο και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Σε όλα τα γήπεδα, όπου αγωνιζόταν ο ΠΑΟΚ…

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Καλό ταξίδι Κύριε Λουκά 🕊️».

Η δήλωση του ΑΣ ΠΑΟΚ

«Η Οικογένεια του ΠΑΟΚ, με θλίψη, αποχαιρετά τον Λουκά Μήγιο, πατέρα του πιο πιστού φιλάθλου μας, Γιαννάκη, και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στους οικείους του.

Ο Λουκάς Μήγιος ήταν σε όλη του τη ζωή δίπλα στην ομάδα, δίνοντας ζωή στον γιο του, Γιαννάκη, ο οποίος την αντλούσε μέσα από τα τέσσερα ιερά γράμματα του Συλλόγου μας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

Ένας άνθρωπος που έζησε με πίστη και αξιοπρέπεια, που στήριξε τον γιο του και τον ΠΑΟΚ με την ίδια αφοσίωση.

Καλό ταξίδι, Λουκά. Ο ΠΑΟΚ σου θα σε θυμάται πάντα.