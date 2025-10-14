ΠΑΟΚ: Ποια είναι τα νεότερα για τον Αντρίγια ενόψει ΑΕΚ - Χαμόγελα για Πέλκα και Τσάλοβ

Στο... κόκκινο η αγωνία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς - Ποια είναι τα νεότερα για τον Σέρβο εξτέμ του Δικεφάλου και τι προκύπτει ενόψει ΑΕΚ.

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ντέρμπι στην Αθήνα κόντρα στην ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία, οι διεθνείς επιστρέφουν και το αγωνιστικό τμήμα συνεχίζει την προετοιμασία του για την επανέναρξη.Το πρόγραμμα περιελάμβανε δουλειά σε όλους τους τομείς, με ασκήσεις τακτικής, τουρνουά σε υψηλό τέμπο και παιχνίδια κατοχής.

Αναφορικά με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Σερβίας με ενοχλήσεις στον αριστερό τετρακέφαλο, υποβλήθηκε σε θεραπεία και η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά.

Σε θεραπεία υποβλήθηκαν και οι Χατσίδης και Παβλένκα, ενώ οι Τσάλοβ και Πέλκας έβγαλαν μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, δείχνοντας ότι ανεβάζουν στροφές καθημερινά.

Την Τετάρτη (15.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.