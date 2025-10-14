Γερμανοί διαιτητές σε Ν.Φιλαδέλφεια και «Βικελίδης», Elite στο Άρης-Παναθηναϊκός

Επιμένει... γερμανικά η ΚΕΔ που φέρνει ξανά ρέφερι της Bundesliga για τα δύο μεγάλα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής και στέλνει τους Φέλιξ Τσβάιερ και Σάσα Στέγκεμαν στους αγώνες Άρης-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

Με πλούσιο ελληνικό παρελθόν οι διαιτητές που φέρνει η ΚΕΔ, Γερμανοί και για τα δύο μεγάλα ματς της αγωνιστικής, όπως και στα δύο ντέρμπι που είχαν προηγηθεί την 5η και την 6η αγωνιστική.

Στο Άρης-Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Φέλιξ Τσβάιερ, που διηύθυνε κα παλαιότερα αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. Ο 44χρονος ρέφερι ανήκει στην Elite κατηγορία της UEFA. Τελευταία φορά σφύριξε στη Super League το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 3-1 για τα περσινά πλέι οφ, αλλά είχαν προηγηθεί ακόμα δύο ματς την περασμένη περίοδο. Το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-2 και νωρίτερα το Παναθηναϊκός-Άρης 1-1. Πριν λίγα χρόνια διηύθυνε το Άρης-ΠΑΟΚ 0-2 (28/6/20), αλλά και τον τελικό Κυπέλλου ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1-0 (11/5/19). Στο πλευρό του Τσβάιερ θα βρεθούν οι Κέμπτερ, Ντίτς, 4ος ο Τσακαλίδης και στο VAR οι Γκίντερ, Τζήλος.

Στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ορίστηκε επίσης Γερμανός αλλά από την πρώτη κατηγορία. Ο λόγος για τον Σάσα Στέγκεμαν. Με ελληνικό παρελθόν και ο 40χρονος ρέφερι: Πέρυσι σφύριξε τους αγώνες ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, Άρης-ΠΑΟΚ 0-0 και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 2-0, ενώ παλαιότερα το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 (22/9/19). Βοηθοί του οι Γκινς, Ασμίλερ, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR οι Κόρτους, Ευαγγέλου. Και στα δύο παιχνίδια παρατηρητές θα είναι μέλη της ΚΕΔ, ο Ευθυμιάδης στο "Βικελίδης" και ο πρόεδρος της Επιτροπής, Στεφάν Λανουά στη Ν.Φιλαδέλφεια.

Από εκεί και πέρα το Λάρισα-Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Τσακαλίδης, με τον Φωτιά στο VAR.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18/10

17:00 Λάρισα-Ολυμπιακός: Τσακαλίδης (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Κόκκινος, VAR: Φωτιάς, Μέγας)

19:30 Ατρόμητος-Λεβαδειακός: Μόσχου (Μπουξμπάουμ, Χριστοδούλου, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, Παπαπέτρου)

20:00 Παναιτωλικός-ΟΦΗ: Κατοίκος (Απτόσογλου, Κολλιάκος, 4ος Κουκουλάς, VAR: Τζήλος, Τσιοφλίκη)

Κυριακή 19/10

16:00 Αστέρας Τρίπολης-Κηφισιά: Ματσούκας (Σπυρόπουλος, Κορωνάς, 4ος Ανδριανός, VAR: Παπαπέτρου, Κουμπαράκης)

17:30 Βόλος-Πανσερραϊκός: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Δημητριάδης, 4ος: Γιουματζίδης, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)

19:30 Άρης-Παναθηναϊκός: Τσβάιερ (Κέμπτερ, Ντιτς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Γκίντερ, Τζήλος)

21:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Στέγκεμαν (Γκινς, Ασμίλερ, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Κόρτους, Ευαγγέλου)