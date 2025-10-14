MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Τα ελληνικά… μάτια στο Μουντιάλ U20 και ο Σαϊμόν Μπουαμπρέ του Κούλη Δουρέκα!

Ποδόσφαιρο
0
Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Χιλής και τον 19χρονο διεθνή Γάλλο επιθετικό της NEOM SC.

Πόλο έλξης για ουκ ολίγους scouts απ΄όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη αποτελεί το Μουντιάλ – Under 20 που διεξάγεται στη Χιλή.

Παρότι επισήμως δεν επιβεβαιώνεται πως στη χώρα της Νότιας Αμερικής βρίσκονται και «μάτια» που επιδίδονται σε scouting report για λογαριασμό ελληνικών ομάδων, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες που σε κάθε περίπτωση έχουν μπει στα «ραντάρ» (και) δικών μας συλλόγων.

Η διοργάνωση έχει φτάσει στα ημιτελικά και τα δύο ζευγάρια που θα τεθούν αντιμέτωπα είναι Μαρόκο – Γαλλία (15/10) και Κολομβία – Αργεντινή (16/10).

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο ποδοσφαιριστής που έβαλε φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του στη νίκη – πρόκριση της Γαλλίας κόντρα στη Νορβηγία κουβαλά…άρωμα Ελλάδας.

Βλέπετε, ο 19χρονος επιθετικός Σαϊμόν Μπουαμπρέ (φωτ.) που πέτυχε τα δύο γκολ των Γάλλων στον προημιτελικό ανήκει στην ΝΕΟΜ SC της Σαουδικής Αραβίας στην οποία καθήκοντα Sports Director εκτελεί ο Κούλης Δουρέκας.  

Ο Μπουαμπρέ μεταπήδησε από την Μονακό στην NEOM SC έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ το φετινό καλοκαίρι και με κάτι τέτοια γκολ, σταδιακά αρχίζει να ανεβάζει κατακόρυφα τη χρηματιστηριακή αξία του.

Τα ελληνικά… μάτια στο Μουντιάλ U20 και ο Σαϊμόν Μπουαμπρέ του Κούλη Δουρέκα!