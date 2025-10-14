Πράσινο Ακρωτήρι: Έντι Ταβάρες, Σεζάρια Εβόρα και Ντανιέλ Μπατίστα!

Μια γνωριμία με το μικρότερο κράτος του πλανήτη που μετράει πρόκριση σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος σε τρία ομαδικά σπορ!

Την Αφρική ο μέσος Έλληνας την έχει συνδέσει με την υπανάπτυξη, τη διαφθορά, τα αυταρχικά καθεστώτα, τους αιματηρούς πολέμους, την απόλυτη φτώχεια και την κακομοιριά. Ε, λοιπόν, δεν είναι όλοι ίδιοι. Αναμφισβήτητα υπάρχουν και τέτοια κράτη στη μαύρη ήπειρο, όμως υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Success stories, πετυχημένες ιστορίες, που λένε και στο Αμέρικα. Μια τέτοια είναι το Πράσινο Ακρωτήρι.

Ένα σύμπλεγμα 10 βασικών νησιών και πολλών μικρότερων νησίδων, περίπου 600-800 χιλιόμετρα από το δυτικότερο άκρο της Αφρικής, έχει γίνει πρότυπο ανάπτυξης, διοίκησης και δημοκρατίας στην Αφρική. Στους ετήσιους δείκτες του V-Dem, που μετράει την ποιότητα της δημοκρατίας σ’ όλες τις χώρες, φιγουράρει για το 2025 στην 38η θέση ενώ η Ελλάδα στην 41η!

Τα δέκα αυτά κατοικημένα νησιά έχουν συνολική έκταση σχεδόν ίδια με τον δικό μας νομό Σερρών! Και λίγο περισσότερο από μισό εκατομμύριο πληθυσμό. Κι όμως, παρά το ότι αποτελούν μικρούλες κουκίδες στο χάρτη, έγραψαν αθλητική ιστορία. Η πρόκριση της ποδοσφαιρικής εθνικής ομάδας στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 την κατατάσσει πρώτη απ’ όλες τις «μικρές» σε έκταση χώρες του πλανήτη (κάτω από ένα εκατομμύριο πληθυσμός), οι οποίες έχουν συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίων πρωταθλημάτων σε τρία διαφορετικά ομαδικά σπορ: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και χάντμπολ!

Ο πληθυσμός, βέβαια, είναι ένας στατιστικός αριθμός, αλλά το ακριβές είναι πως δεν λέει όλη την αλήθεια για τη αθλητική δεξαμενή του Κάμπο Βέρντε. Πριν εκτοξευθεί οικονομικά και κοινωνικά η χώρα υπήρξε αθρόα μετανάστευση, αρχικά προς την Πορτογαλία και τις ΗΠΑ, αλλά και γενικότερα. Σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο (!) άνθρωποι με καταγωγή από το Κάμπο Βέρντε, οι οποίοι δεν κατοικούν μεν στα νησιά, αλλά διατηρούν ισχυρούς δεσμούς μ’ αυτά, έχουν συγγενείς και τα επισκέπτονται συχνά.

Παιδιά μεταναστών οι 14 από τους 23

Πολλοί απ’ αυτούς μαθαίνουν κάποιο σπορ στην… ξενιτιά, αλλά όταν έρχεται η στιγμή αποφασίζουν να εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα της χώρας καταγωγής τους κι όχι της χώρας που γεννήθηκαν. Από τους 23 παίκτες της αποστολής που νίκησε 3-0 το Εσουατίνι χθες και εξασφάλισε την πρόκριση, οι 14 έχουν γεννηθεί σε ευρωπαϊκές χώρες, οι περισσότεροι στην Ολλανδία, αλλά και στην Πορτογαλία, τη Γαλλία, μέχρι και την Ιρλανδία!

Για όσους, μάλιστα, δεν το θυμούνται ή δεν το’ χουν συγκρατήσει, η σχέση του ελληνικού ποδοσφαίρου με τα νησιά είναι πολύ στενή. Ο Ντανιέλ Μπατίστα, ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής με αφρικανική καταγωγή που φόρεσε τη φανέλα της εθνικής μας τη δεκαετία του 1990, έχει καταγωγή από το Πράσινο Ακρωτήρι. Και φυσικά το ίδιο συμβαίνει με τον Νόνι (Λεονίλντο) Λίμα, τον θείο του, που έγραψε ιστορία αγωνιζόμενος για 12 συναπτά έτη με τον Πανιώνιο.

Αυτή η ποδοσφαιρική επιτυχία είναι σαφώς η μεγαλύτερη που’ χει πετύχει η χώρα, αλλά δεν είναι η μόνη. Σε αφρικανικό επίπεδο έχει προκριθεί τέσσερις φορές σε τελική φάση Κόπα Άφρικα κι έφτασε ως τα προημιτελικά δύο φορές, το 2013 και το 2023.

Παρ’ όλα αυτά, το πιο «πρεστιζάτο» ομαδικό σπορ στα νησιά ήταν το μπάσκετ. Παραμένει, βέβαια, το μοναδικό σπορ στο οποίο έχει κατακτήσει μετάλλιο σε αφρικανικό επίπεδο (το 2007 στο Αφρομπάσκετ πήρε το χάλκινο, νικώντας στον μικρό τελικό την Αίγυπτο). Ο Έντι Ταβάρες, ο πύργος της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι ο πιο αναγνωρίσιμος αθλητής, και παρά τα δύσκολα ταξίδια δεν λέει ποτέ όχι στις κλήσεις της εθνικής, έστω κι αν η διαφορά ποιότητας που έχει από τους συμπαίκτες του είναι χαώδης. Την οδήγησε, πάντως, στην τελική φάση του πρόσφατου Μουντομπάσκετ, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η ξυπόλητη ντίβα Σεζάρια Εβόρα

Αν φύγουμε από το καθαρά αθλητικό κομμάτι, η πιο αναγνωρίσιμη φιγούρα παγκοσμίως είναι ασφαλώς η Σεζάρια Εβόρα, η «ξυπόλητη ντίβα», όπως την αποκαλούν ακόμα. Με τη βελούδινη φωνή της, που την καλλιέργησε τραγουδώντας τη μελαγχολική «μόρνα», την παραδοσιακή μουσική των νησιών, κατέκτησε τον κόσμο. Ήθελε να ανεβαίνει στη σκηνή και να τραγουδάει ξυπόλητη, υπενθυμίζοντας όχι τη φτώχεια της, αλλά τη σύνδεση του ανθρώπου με τη γη.

Το Πράσινο Ακρωτήρι εκτός από τις αθλητικές του ιδιαιτερότητες έχει και πολλές άλλες, που αφορούν την ιστορία, την κοινωνία, μέχρι και το όνομά του! Ουσιαστικά τα νησιά ονομάστηκαν από το Πράσινο Ακρωτήρι (Cap-Vert στα γαλλικά), το πιο δυτικό σημείο της Αφρικής, που σήμερα ανήκει στη Σενεγάλη. Ακατοίκητα μέχρι τον 15ο αιώνα, τα νησιά έγιναν ορμητήριο δουλεμπόρων και πειρατών στην αρχή και πέρασαν υπό την κυριαρχία των Πορτογάλων.

Η στρατηγική τους θέση τα βοήθησε να αναπτυχθούν ως εμπορικός κόμβος όταν σταμάτησε το δουλεμπόριο. Τα περισσότερα πορτογαλικά πλοία εκεί σταματούσαν τελευταία φορά πριν διασχίσουν τον Ατλαντικό για τα λιμάνια της Βραζιλίας. Το υπέδαφός τους δεν έχει ορυκτά, η καλλιεργήσιμη γη είναι πολύ περιορισμένη, οπότε ακόμα και σήμερα ο κόσμος ασχολείται περισσότερο με την αλιεία, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Η ένωση που δεν ήλθε ποτέ

Από το 1950 ξεκίνησε ένα αυτονομιστικό κίνημα παράλληλα στα νησιά, αλλά και στην περιοχή της Πορτογαλικής Γουινέας (σήμερα Γουινέα Μπισάου, κάτω ακριβώς από τη Σενεγάλη) στην αφρικανική Ακτή. Ο αρχικός «σχεδιασμός» ήταν τα δύο αυτά μέρη να ενωθούν και να αποτελέσουν μία χώρα, γι’ αυτό το κίνημα ονομάστηκε Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, δηλαδή Αφρικανικό Κόμμα Ανεξαρτησίας της Γουινέας και του Κάμπο Βέρντε.

Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το πορτογαλικό κομμάτι της Γουινέας έγινε το ανεξάρτητο κράτος της Γουινέα Μπισάου από το 1974. Έναν χρόνο αργότερα τα νησιά απέκτησαν επίσης ανεξαρτησία, και οι αρχικές σκέψεις για ένωση έπεσαν στο κενό.

Γιατί; Διότι οι κάτοικοι των νησιών δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση με τις «σοσιαλιστικές περιπέτειες» του ηπειρωτικού κομματιού. Οι ηγέτες εκεί κρύφτηκαν πίσω από τα σοσιαλιστικά ιδεώδη για να ρημάξουν τη χώρα και να αποτύχουν στη διοίκησή της. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η χώρα εκδημοκρατίστηκε πλήρως, γίνονται κανονικές ελεύθερες εκλογές, δεν έχει σημειωθεί ούτε ένα πραξικόπημα και η οικονομία έχει προσανατολιστεί προς τις ξένες επενδύσεις.

Γι’ αυτό άλλαξε και η σημαία, η οποία παρά την ονομασία της χώρας δεν έχει ούτε μια σταλιά πράσινο χρώμα! Το 1992 υιοθετήθηκε μια σημαία που άφησε πίσω της την παναφρικανική τριχρωμία (πράσινο, κόκκινο, κίτρινο) που βλέπουμε σε πάμπολλες σημαίες και υιοθέτησε το μπλε του Ατλαντικού κι έναν κύκλο από δέκα κίτρινα αστέρια (όσα και τα κατοικημένα νησιά) που μοιάζει πολύ με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Πράσινο Ακρωτήρι σήμερα η καθημερινότητα δεν έχει σχέση με αφρικανική χώρα. Η υγεία και η παιδεία βρίσκονται σε ασύγκριτα ψηλότερα μεγέθη απ’ ότι στην άλλη ήπειρο, και από οικονομικής πλευράς η χώρα αναγνωρίζεται πια ως «αναπτυσσόμενη» και όχι ως «υπανάπτυκτη», όπως οι περισσότερες αφρικανικές. Δεν είναι πλούσια χώρα, ούτε θα γίνει μάλλον ποτέ, αλλά σίγουρα έχει ξεφύγει από τα αφρικανικά δεδομένα. Κι όταν βελτιώνεται η ζωή σε μια κοινωνία, βελτιώνεται συνολικά και ο αθλητισμός της. Νόμος.