Γκαγκάτσης: «Απέτυχε η Εθνική, αλλά έχουμε τον καλύτερο προπονητή»! (vid)

Ξεκάθαρος ο πρόεδρος της ΕΠΟ για την παρουσία της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ, αλλά και την παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην εκπομπή Center Fox της Foxbet:

Για την ήττα-αποκλεισμό της Εθνικής από τη Δανία: Το είπα και στις δηλώσεις μου αμέσως μετά το ματς ότι αυτό συνιστά αποτυχία. Είτε την τελευταία αγωνιστική αποκλειόμασταν, είτε την τελευταία, η αποτυχία είναι το ίδιο. Δεν σημαίνει κάτι αν βγούμε στην 3η θέση από την τέταρτη αγωνιστική ή την έκτη. Πόσω μάλλον όταν ο στόχος από την αρχή ήταν η κατάκτηση της 1ης θέσης στον όμιλο. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας και να ωραιοποιούμε καταστάσεις, την οποία πρέπει να τη διαχειριστούμε ως ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Και ο προπονητής και οι παίκτες.

Για το τι πήγε στραβά: Είναι εύκολο να λέμε για το τι πήγε στραβά. Είναι θεμιτή η κριτική. Η ανάλυση, όπως είπα και με τον προπονητή, θα γίνει κατά τη διάρκεια, για να δει κι αυτός τι πήγε στραβά και η ομάδα στα τρία τελευταία παιχνίδια δέχτηκε τρία γκολ. Δίκαια-άδικα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεχτήκαμε εννιά γκολ. Πόσω μάλλον όταν στο Nations League είχαμε πέντε νίκες σε έξι αγώνες, δεχόμενοι γκολ μόνο από την Αγγλία. Θεωρώ ότι θα γίνει η σωστή ανάλυση που πρέπει. Στην πνευματική προετοιμασία, στην αγωνιστική. Τον προπονητή τον θεωρώ τον κορυφαίο στην Ελλάδα, τον κορυφαίο για την Εθνική ομάδα και θεωρώ πως θα κάνει την ανάλυση που πρέπει για να εμφανιστούμε δυνατότεροι στο μέλλον και να διεκδικήσουμε την πρόκρισή μας στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση. Μένουν όμως δύο παιχνίδια που μόνο αδιάφορα δεν είναι, αφού εν πολλοίς η κλήρωση για το Euro 2028 θα κριθεί από αυτά τα ματς, τα δύο φιλικά του Μαρτίου, τα δύο του Ιουνίου. Πρέπει οπωσδήποτε να κρατηθούμε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.