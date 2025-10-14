Βιθέντε Ροντρίγκεθ: Μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας για τον άλλοτε αστέρα της Βαλένθια

Ο Βιθέντε Ροντρίγκεθ, ένας από τους κορυφαίους Ισπανούς εξτρέμ της δεκαετίας του 2000, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ο άλλοτε άσος της Βαλένθια υπήρξε βασικό στέλεχος της ομάδας για 11 χρόνια, συμβάλλοντας καθοριστικά στις επιτυχίες της, με δύο πρωταθλήματα Ισπανίας και ένα Κύπελλο UEFA. Παράλληλα, φόρεσε 38 φορές τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Δυστυχώς, οι συνεχείς τραυματισμοί τον ανάγκασαν να αποσυρθεί πρόωρα, μόλις στα 32 του χρόνια, και από τότε δίνει μια δύσκολη προσωπική μάχη με την υγεία του.

«Μπορώ λίγο-πολύ να ζήσω μια αξιοπρεπή ζωή, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα, όπως να κάνω ποδήλατο με τον γιο μου ή να παίξω τένις. Δεν μπορώ να βάλω μεγάλο βάρος στον αστράγαλό μου παρότι έχω κάνει δύο επεμβάσεις εκεί και άλλες τρεις στο ισχίο μου. Είναι αδύνατο για μένα να είμαι όρθιος για πολλά λεπτά, αλλά ακόμη κι όταν κάθομαι για πολλή ώρα νιώθω να καίγομαι. Έτσι κάθομαι, σηκώνομαι μετά από λίγο, ξανακάθομαι, ξανασηκώνομαι…», ανέφερε ο 44χρονος πλέον Βιθέντε, σε εκπομπή του Cadena Ser.