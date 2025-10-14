Κρίσιμη αυλαία στα προκριματικά του Μουντιάλ: Ματς... φωτιά σε Ιταλία και Τουρκία

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώνονται για τον Οκτώβριο με κρίσιμες αναμετρήσεις που ενδέχεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια.

Η Ιταλία υποδέχεται το Ισραήλ σε ένα ματς-«κλειδί» για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Η «σκουάντρα ατζούρα» χρειάζεται τη νίκη για να εξασφαλίσει σημαντικό προβάδισμα και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για την κορυφή του ομίλου.

Την ίδια στιγμή, στο Κοτσαέλι διεξάγεται άλλο ένα κομβικό παιχνίδι, ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γεωργία. Οι δύο ομάδες απέχουν μόλις τρεις βαθμούς στη βαθμολογία, και σε περίπτωση νίκης των Τούρκων, οι γηπεδούχοι θα ανοίξουν τη διαφορά στο +6, χρειάζοντας στη συνέχεια μόλις έναν βαθμό στις δύο τελευταίες αγωνιστικές για να «σφραγίσουν» τη δεύτερη θέση.

Παράλληλα, ισχυρές ομάδες όπως η Αγγλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία μπορούν με νέες επιτυχίες να «κλείσουν» ουσιαστικά θέση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ολοκληρώνοντας ιδανικά το παράθυρο του Οκτωβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:



Εσθονία-Μολδαβία (19.00)

Ανδόρα-Σερβία (21.45)

Ιρλανδία-Αρμενία (21.45)

Ισπανία-Βουλγαρία (21.45)

Ιταλία-Ισραήλ (21.45)

Λετονία-Αγγλία (21.45)

Πορτογαλία-Ουγγαρία (21.45)

Τουρκία-Γεωργία (21.45)