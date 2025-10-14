Νέα μπλεξίματα για τον Μέσι - Βρήκαν πολεοδομικές παραβάσεις στη βίλα του στην Ίμπιζα

Στο στόχαστρο των ισπανικών Οικονομιμών Αρχών βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι κι αιτία αυτή τη φορά είναι η πολυτελής βίλα του στην Ίμπιζα, για την οποία προκύπτει ότι μάλλον σχετίζεται με πολεοδομικές παραβάσεις.

Όπως αναφέρουν σε δημοσιεύματα ισπανικά ΜΜΕ, η αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ βίλα είναι χτισμένη σε προστατευόμενη φυσική ζώνη. Την ίδια στιγμή, φέρονται να έχουν γίνει και κατασκευαστικές παρεμβάσεις που είναι αντίθετες με τους τοπικούς πολεοδομικούς κανονισμούς, όπως για παράδειγμα ένα γκαράζ ή βοηθητικοιί χώροι και υπόγεια που δεν περιλαμβάνονταν στα αρχικά σχέδια που κατατέθηκαν.

Σύμφωνα μάλιστα με τα ίδια δημοσιεύματα, δεν αποκλείεται ο Λιονέλ Μέσι να κληθεί να κατεδαφίσει τμήματα της βίλας που θεωρούνται παράνομα.

Η πλευρά του Αργεντινού ποδοσφαιριστή υποστηρίζει ότι οι παράνομες κατασκευές έχουν γίνει από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και ο Μέσι, απέκτησε τη βίλα το 2022 σε αυτή τη μορφή, χωρίς να γνωρίζει τις όποιες παρατυπίες.