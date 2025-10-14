Ολυμπιακός: Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για ΑΕΛ και το πιθανό rotation

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ το Σάββατο (17:00), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να σκοπεύει να προχωρήσει σε περιορισμένο ροτέισον.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν από χθες το απόγευμα την προετοιμασία τους, με τον Παναγιώτη Ρέτσο και τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα να επιστρέφουν στις προπονήσεις μετά τους τραυματισμούς τους και να υπολογίζονται εκ νέου. Διαθέσιμος είναι και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος διεκδικεί θέση στην αποστολή.

Αντίθετα, ο Ροντινέι συνεχίζει να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και θα χρειαστεί λίγο ακόμη χρόνο πριν επιστρέψει στη δράση.

Ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στη Λάρισα, καθώς το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητικό — με την αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα στις 21 Οκτωβρίου και το ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 26 του μήνα.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το ίδιο σχήμα και στα τρία παιχνίδια, με το ματς απέναντι στην ΑΕΛ να προσφέρεται για μια πιο «διαχειριστική» προσέγγιση. Έτσι, δεν θα θεωρηθεί έκπληξη αν ο Ρεμί Καμπελά ξεκινήσει βασικός.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως θα εξασφαλίσει τελικά εισιτήρια για την αναμέτρηση στη Λάρισα, ώστε να έχει και εκεί τη στήριξη των οπαδών του. Εντός της ημέρας αναμένονται επίσημες ενημερώσεις για το θέμα.