Ρούμιαντσεβ: Στα «ραντάρ» Ντιναμό Μόσχας, Λοκομοτίβ και Σέριφ!

Ο Βίκτορ Ρούμιαντσεβ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων από το εξωτερικό, καθώς ο χαφ του Πανσερραϊκού βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων από τη Ρωσία και τη Μολδαβία.

Μετά από 14 χρόνια παρουσίας στον ΠΑΟΚ και έχοντας φτάσει μέχρι την Β΄ ομάδα του «Δικεφάλου», ο 21χρονος Βίκτορ Ρούμιαντσεβ αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη μεταπηδώντας στον Πανσερραϊκό ως ελεύθερος. Μέχρι στιγμής, έχει αγωνιστεί βασικός σε τρία από τα έξι παιχνίδια των Σερραίων στη Super League.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, για τον 21χρονο μέσο υφίσταται ενδιαφέρον από ρωσικές ομάδες όπως οι Λοκομοτίβ, Ντιναμό Μόσχας και Μπάλτικα, ο ενώ ο Ρούμιαντσεβ φέρεται να απασχολεί και την μολδαβική Σέριφ Τιρασπόλ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με την Κ15 και την Κ17 του ΠΑΟΚ.