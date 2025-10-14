Γκασκόιν: «Ήπια εννιά ποτά στο ημίχρονο και μετά σκόραρα δύο γκολ»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, ο θρυλικός Πολ Γκασκόιν μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη μάχη του με τον αλκοολισμό, φέρνοντας στο φως άγνωστες ιστορίες από την καριέρα του και τη ζωή του μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Ο «Γκάζα», παραμένει μια από τις πιο χαρισματικές, αλλά και συνάμα αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Το απίστευτο ταλέντο και το πάθος του μέσα στο γήπεδο συνυπήρξαν με μια ταραχώδη προσωπική ζωή, σημαδεμένη από καταχρήσεις και εσωτερικές μάχες.

Μιλώντας με αφορμή την κυκλοφορία της νέας του αυτοβιογραφίας με τίτλο «Eight», ο 58χρονος Γκασκόιν αποκάλυψε ένα απίστευτο περιστατικό από τα χρόνια της δόξας του:

«Ήταν το ημίχρονο ενός τελικού Κυπέλλου. Ο προπονητής με ρώτησε αν είχα πιει και του απάντησα “όχι”. Τότε μου είπε: ‘Πήγαινε να πιεις ένα ποτό’».

Ο πρώην άσος συνέχισε την ιστορία με τον χαρακτηριστικό του αυθορμητισμό:

«Ήπια εννιά ποτά, βγήκα ξανά στο γήπεδο, σκόραρα δύο φορές και αναδείχθηκα πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα. Παρ’ όλα αυτά, δεν μου επέτρεψαν να παραστώ στο δείπνο μετά το παιχνίδι, γιατί είχα ήδη πιει υπερβολικά».