Ολυμπιακός: Θέλει να δέσει και Ζέλσον, Πιρόλα

Σε ρυθμούς… ανανεώσεων στον Ολυμπιακό, εκτός από τους Ελ Κααμπί, Τσικίνιο, θέλουν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους και με τους Ζέλσον Μάρτινς, Λορέντσο Πιρόλα.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει σε διαδικασία συζητήσεων για νέα συμβόλαια με σημαντικούς παίκτες της ομάδας, προεξαρχόντων των Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Τσικίνιο. Δεν είναι ωστόσο οι μόνοι…

Στο μεγάλο Λιμάνι θέλουν να “δέσουν” για περισσότερα χρόνια ακόμη δύο ποδοσφαιριστές του βασικού κορμού. Σύμφωνα με τη “Sportday” υπάρχει πρόθεση να προσφερθούν νέα συμβόλαια τόσο στον Λορέντσο Πιρόλα για τον οποίο ηχούν… σειρήνες από την Ιταλία και δεσμεύεται έως το 2027, με την πρόθεση να είναι να ανανεώσει έως το 2030. Όσο όμως και για τον Ζέλσον Μάρτινς που μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και επιθυμία του κλαμπ είναι να υπογράψει για 2+1 χρόνια ακόμα.