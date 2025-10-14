Κουπτσίδης: «Δεν υπήρξε ποτέ θέμα Γιοβάνοβιτς για την ΕΠΟ»

Το μέλος της ΕΕ της ΕΠΟ, Δημοσθένης Κουπτσίδης, μίλησε για τον αποκλεισμό της Εθνικής από τα τελικά του Μουντιάλ και το μέλλον του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ξεκαθαρίζοντας ακόμα μία φορά πως δεν τέθηκε ποτέ θέμα απομάκρυνσής του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη "Δίκη στον ΣΚΑΪ" ο πρόεδρος της ΕΠΣ Γρεβενών:

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα: «Δεν είμαι ειδικός, αλλά η Εθνική παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ήμασταν καλύτεροι και τα Μέσα της Σκωτίας έγραφαν για «τέλεια ληστεία». Ήταν τυχεροί και υπήρχε ένας διαιτητής που έστηνε τη μπάλα συνέχεια έξω από την περιοχή. Έχει μέλλον αυτή η Εθνική και πιστεύουμε σε αυτά τα παιδιά. Θέμα Γιοβάνοβιτς δεν υπήρξε ποτέ από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Ο ίδιος το έθεσε λόγω του αποτελέσματος και της μεγάλης απογοήτευσης, και έληξε πριν καν ξεκινήσει.

Ό,τι χρειάζεται ο προπονητής η ΕΠΟ θα του το δώσει. Υπάρχει μία συνέχεια, γι' αυτό και έγινε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Θα προχωρήσουμε με αυτόν τον προπονητή. Ήταν αποτυχία, αλλά δεν είναι αμελητέα ποσότητα η Σκωτία. Είναι σε υψηλότερη θέση στο ranking και αυτό κάτι λέει. Καλύτερη ομάδα, πάντως, δεν ήταν. Θα βρούμε τα χρήματα που χάνουμε από τον αποκλεισμό από αλλού. Με την αγορά του προπονητικού κέντρου θα γλιτώσουμε έξοδα».

Για τις οφειλές προς τους ποδοσφαιριστές, τόνισε: «﻿Η Ομοσπονδία δεν εμπλέκεται στα δικονομικά θέματα. Υπάρχει μία επιτροπή που βγάζει τους κανονισμούς και τακτικοί δικαστές. Δεν αποφασίζει κάτι η ΕΠΟ. Σαφώς όταν ένας παίκτης έχει δίκιο πρέπει να το βρει. Εμείς σεβόμαστε τις δικαστικές αποφάσεις».

Ακολούθησε αντιπαράθεση με τον﻿﻿ αντιπρόεδρο του ΙΔΕΑΔ, Γιώργο Παναγόπουλο, ο οποίος έκανε λόγο για «εγκληματική οργάνωση» στο ποδόσφαιρο και για «κορεατική διοίκηση» στην Ομοσπονδία, με αφορμή την αναστολή της απόφασης για μείωση βαθμών στον ΟΦΗ, που είχε επιβληθεί για χρέος προς τον Θανάση Παπάζογλου.