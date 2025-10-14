Η Μπαρτσελόνα έχει τον Λεβαντόφσκι στο... περίμενε

Ο πολύπειρος Πολωνός επιθετικός περιμένει τους Καταλανούς να του καταθέσουν πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η τρέχουσα συμφωνία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με την Μπαρτσελόνα, ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, όμως οι «μπλαουγκράνα» ακόμη δεν έχουν ενημερώσει τον Πολωνό αν θα ανανεωθεί η συνεργασία τους.

Ο 37χρονος επιθετικός είναι θετικός στο να συνεχίσει να φοράει την φανέλα της Μπαρτσελόνα, όμως σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, η ηλικία του αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την διοίκηση των Καταλανών.

Ο Λεβαντόφσκι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται και αν δεν του κατατεθεί πρόταση από την Μπαρτσελόνα, τότε θα αρχίσει να εξετάζει τις επιλογές του, για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.