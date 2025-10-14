Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ντέιβιντ Χούμπερτ

Ο βελγικός σύλλογος ανακοίνωσε την πρόσληψη Ντέιβιντ Χούμπερτ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ προχώρησε σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου δίνοντας τα κλειδιά της ομάδας στον Ντέιβιντ Χούμπερτ, που θα αντικαταστήσει τον Σεμπάστιεν Ποκονιόλι

Ο 37χρονος προπονητής, μάλιστα, θα κάνει απόψε το απόγευμα την πρώτη προπόνησή του με την ομάδα των πρωταθλητών Βελγίου. Ο Βέλγος μέχρι την περσινή σεζόν ήταν στην τεχνική ηγεσία της Λέουβεν.

Μετά από το πέρας των πρώτων δέκα αγωνιστικών στην Jupiter Pro League, η Ουνιόν βρίσκεται στην 1η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 23 βαθμούς, τρεις περισσότερους από τη 2η Κλαμπ Μπριζ.