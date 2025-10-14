Νοκ άουτ για τον αγώνα της Αγγλίας με την Λετονία ο Γουότκινς

Ο Άγγλος επιθετικός τραυματίστηκε όταν προσέκρουσε στο δοκάρι στην νίκη των «λιονταριών» απέναντι στην Ουαλία με 3-0 και θα απουσιάσει από τον αγώνα με τη Λετονία.

Η Λετονία υποδέχεται την Αγγλία στη Ρίγα (14/10 21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα για τα “λιοντάρια” που έχουν ήδη εξασφαλίσει την 1η θέση στον 11ο Όμιλο της προκριματικής φάσης.

Ο Όλι Γουότκινς αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στο 3-0 της ομάδας του επί της Ουαλίας, αφού συγκρούστηκε με το δοκάρι στην φάση του γκολ που πέτυχε (2-0), στην προσπάθειά του να κάνει προβολή πάνω στην πορεία της μπάλας, λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο παίκτης της Άστον Βίλα αρχικά σηκώθηκε και συνέχισε το ματς, αλλά έδωσε τη θέση του στον Μάρκους Ράσφορντ στο ημίχρονο και στη συνέχεια τέθηκε εκτός αποστολής από τον Τόμας Τούχελ που προτίμησε να τον προστατεύσει ενόψει της συνέχειας.