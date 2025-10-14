H Νιούκαστλ ζητάει αποζημίωση από την FIFA για τον τραυματισμό του Βισά

Οι «καρακάξες» κατέθεσαν αίτημα αποζημίωσης στην Παγκόσμια συνομοσπονδία, αφού ο Γιοάν Βισά τραυματίστηκε στο γόνατο σε αναμέτρηση της Εθνικής Κονγκό.

Η Νιούκαστλ το καλοκαίρι δαπάνησε 55 εκατ. λίρες για να αποκτήσει τον 29χρονο επιθετικός από την Μπρέντφορντ, ωστόσο λόγω του τραυματισμού του ο Βισά δεν έχει κάνει ακόμη το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.

Οι «Καρακάξες», μάλιστα δεδομένου ότι ο Βισά τραυματίστηκε σε αναμέτρηση κατά τη διάρκεια διεθνών υποχρεώσεων, κατέθεσαν αίτημα για αποζημίωση μέσω του Club Protection Programme.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει οικονομική αποζημίωση προς τις ομάδες των οποίων οι ποδοσφαιριστές τραυματίζονται ενώ αγωνίζονται για την εθνική τους ομάδα, υπό την προϋπόθεση ότι ο παίκτης θα παραμείνει εκτός δράσης για περισσότερες από 28 συνεχόμενες ημέρες.

Το CPP καλύπτει το ποσό των μισθών του ποδοσφαιριστή για το διάστημα της απουσίας του, προσφέροντας σημαντική στήριξη στις ομάδες που πλήττονται από τραυματισμούς παικτών τους κατά τη διάρκεια των αγώνων εθνικών ομάδων.