H UEFA ανοίγει την διαδικασία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα 2027–2031 - Η καινοτομία για το Champions League

H UEFA σε συνεργασία με την εταιρία UC3, ανακοίνωσε την έναρξη για την διαδικασία υποβολής προσφορών για τα τηλεοπτικά και εμπορικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων για την περίοδο από το 2027 έως το 2031.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, μάλιστα ενημέρωσε ότι θα εισάγει μια σειρά από πρωτοποριακές αλλαγές, όπως το νέο παγκόσμιο «first pick πακέτο» αγώνων του Champions League.

Η διαδικασία, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Relevent Football Partners, καλύπτει τις ανδρικές διοργανώσεις της UEFA στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης -Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο- και θα διαρκέσει έως τις 18 Νοεμβρίου.

Αυτή, μάλιστα είναι η πρώτη φορά που η UEFA, θα προσφέρει ταυτόχρονη δημοπρασία και τετραετείς συμφωνίες σε περισσότερες από μία αγορές, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προσαρμοστεί στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνήθειες κατανάλωσης των ΜΜΕ.

Το άνοιγμα στις διαδικτυακές πλατφόρμες

Παράλληλα με το νέο πακέτο «first pick» παραχωρεί αποκλειστικά δικαιώματα για έναν κορυφαίο αγώνα του Champions League ανά αγωνιστική, με στόχο να προσελκύσει παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Amazon Prime, το Netflix, το YouTube και το Apple TV+.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη δημιουργία της UC3, της κοινοπραξίας που ενώνει την UEFA με την Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων (ECA), υπό την προεδρία του Νασέρ Αλ Κελαϊφί, η οποία διαχειρίζεται τα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA.

Η καινοτομία στο Champions League

Την σεζόν 2027/2028, η UEFA θα προχωρήσει και σε μια σημαντική αλλαγή, καθώς η κάτοχος του τροπαίου θα δίνει έναν μοναδικό αγώνα Τρίτης βράδυ, όπου θα εγκαινιάσει την υπεράσπιση του τίτλου της με έναν εντός έδρας αγώνα.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της UC3, Γκι-Λοράν Επστάιν, χαρακτήρισε την έναρξη της διαδικασίας «σημαντικό ορόσημο» στη νέα εμπορική στρατηγική της UEFA.

«Με την υιοθέτηση μιας πιο ευέλικτης και παγκοσμιοποιημένης προσέγγισης, στοχεύουμε να προσελκύσουμε ευρύτερο φάσμα συνεργατών και να διασφαλίσουμε ότι οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA θα συνεχίσουν να ηγούνται στην καινοτομία των αθλητικών ΜΜΕ», δήλωσε.

Ο έτερος συνδιευθύνων σύμβουλος της UC3, Τσάρλι Μάρσαλ, πρόσθεσε ότι η νέα στρατηγική αντικατοπτρίζει τη βούληση της UEFA «να συνεχίσει να καινοτομεί και να δημιουργεί πρόσθετη αξία για τις διοργανώσεις, τα κλαμπ, τους συνεργάτες και τους φιλάθλους».

Ο CEO της Relevent Football Partners, Μπόρις Γκάρτνερ, υπογράμμισε ότι το μακροπρόθεσμο αυτό μοντέλο «ευθυγραμμίζει τα κίνητρα και δημιουργεί διαρκή αξία για τους τηλεοπτικούς συνεργάτες, τις διοργανώσεις και τα σωματεία που εκπροσωπούν - όχι μόνο για τον επόμενο κύκλο, αλλά για τα επόμενα 20 χρόνια και πέρα από αυτά».