Ο Μαγκουάιρ αρνήθηκε μυθικό συμβόλαιο από την Σαουδική Αραβία για να μείνει στην Γιουνάιτεντ

Ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν θέλει να φύγει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά τα αντίθετα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών, που τον ήθελαν να είναι στη «μαύρη» λίστα της διοίκησης.

Συγκεκριμένα, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα «Sun», το νέο αφεντικό στο «Ολντ Τράφορντ», Τζέιμς Ράτκλιφ, είχε συναντηθεί με τον 32χρονο διεθνή στόπερ και συμφώνησαν στην παραμονή του στην ομάδα και τη φετινή σεζόν, ενώ συζήτησαν και την πιθανή διετή επέκταση του συμβολαίου του, έως το καλοκαίρι του 2028, καθώς στο τέλος της σεζόν μένει ελεύθερος.

Ο 32χρονος Αγγλος στόπερ είναι αποφασισμένος να μείνει στη Γιουνάιτεντ και είναι έτοιμος να χάσει εκατομμύρια για να το πετύχει. Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Μαγκουάιρ απάντησε αρνητικά σε μεγάλη πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, που τού προσφέρει 500 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα (!) για να παίξει από τον Ιανουάριο στη Saudi Pro League.

Το έκανε αυτό και διαπραγματεύεται την επέκταση του συμβολαίου του με την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, δεχόμενος μάλιστα τη μείωση των αποδοχών του από τις 300 χιλιάδες, στις 140 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα για να παραμείνει στο ρόστερ των «κόκκινων διαβόλων»!