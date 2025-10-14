Παούνοβιτς, Μιλόγεβιτς και Στάνκοβιτς τα φαβορί για τον πάγκο της Εθνικής Σερβίας

Η ήττα-σοκ της Σερβίας από την Αλβανία έφερε μεγάλες αναταράξεις στους «πλάβι», με τον Ντράγκαν Στοΐκοβιτς να αποχωρεί από τον πάγκο των Σέρβων.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, μάλιστα έχει ήδη καταρτίσει την λίστα των υποψήφιων αντικαταστατών, με τα ονόματα των Βέλικο Παούνοβιτς, Ντέγιαν Στάνκοβιτς και Βλάνταν Μιλόγεβιτς να ξεχωρίζουν.

Το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Σερβίας είναι ο Βέλικο Παούνοβιτς, που απολύθηκε από την Οβιέδο, δεδομένου ότι η περίπτωση του Βλάνταν Μιλόγεβιτς είναι πιο περίπλοκη.

Ο πρώην προπονητής του Πανιώνιου και της ΑΕΚ, δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα και θα χρειαστεί να αποζημιωθούν οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου.

Όσον αφορά τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς, ο έμπειρος προπονητής είναι ένας θρύλος του σερβικού ποδοσφαίρου που μπορεί να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές του, όμως η έλλειψη εμπειρίας τον φέρνει στη λίστα ως τρίτη επιλογή.