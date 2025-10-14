Αντσελότι: «Οταν είναι καλά ο Νεϊμάρ μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο»

Ο Νεϊμάρ παραμένει στα πλάνα της εθνικής Βραζιλίας, αλλά θα πρέπει να είναι πλήρως έτοιμος για να κερδίσει την επιστροφή του στην ομάδα, όπως δήλωσε ο Κάρλο Αντσελότι.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός, έχοντας επιστρέψει στη Σάντος πέρυσι μετά από την θητεία του στη Σαουδική Αραβία, δεν έχει αγωνιστεί για τη Βραζιλία εδώ και δύο χρόνια, αντιμετωπίζοντας τραυματισμούς.

«Ο Νεϊμάρ μπορεί να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο σε αυτή την ομάδα χωρίς προβλήματα. Όταν είναι σε καλή φυσική κατάσταση, έχει την ποιότητα να παίξει όχι μόνο στη Βραζιλία, αλλά και σε οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο λόγω του ταλέντου του» είπε ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας.

Ο πρώην επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν φόρεσε για τελευταία φορά την περίφημη κίτρινη φανέλα τον Οκτώβριο του 2023, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στους συνδέσμους του γονάτου του.



«Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας θέλει να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο και μπορεί να το παίξει, ναι, αλλά εξαρτάται από το τι εννοείς με τον όρο όμορφο παιχνίδι» είπε ο Κάρλο Αντσελότι και πρόσθεσε:

«Φυσικά, οι παίκτες έχουν ατομική ποιότητα και δέσμευση. Πρέπει να παίζεις όμορφα με την μπάλα αλλά και χωρίς την μπάλα, κάτι που είναι μια σημαντική πτυχή. Η δέσμευση και η ομαδική εργασία είναι απαραίτητες. Το να παίζεις όμορφα είναι σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίζεις».