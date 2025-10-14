Χάνει για έναν μήνα τον Μπρέμερ η Γιουβέντους

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της Γιουβέντους θα υποβληθεί τις επόμενες ώρες σε επέμβαση στο γόνατο, μένοντας εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα.

Τα προβλήματα στο σπίτι της Γιουβέντους δεν έχουν τελειωμό. Ο προπονητής Ιγκόρ Τουντορ βλέπει ίσως το σημαντικότερο κομμάτι του παζλ της αμυντικής γραμμής να τίθεται εκτός για τον επόμενο μήνα.

Ο λόγος για τον Βραζιλιάνο στόπερ Μπρέμερ, ο οποίος από το πρωί βρίσκεται στη Λυών της Γαλλίας και τις επόμενες ώρες θα υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον τραυματισμό στον αριστερό μηνίσκο.

Ο 28χρονος αμυντικός αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μετά την επανεκκίνηση του πρωταθλήματος από τη διακοπή του Νοεμβρίου.