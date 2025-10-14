Σοκ στην Ντόρτμουντ: Καταγγελίες για υπόθεση φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης από υπάλληλο της

Η γερμανική αστυνομία επιβεβαίωσε τη Δευτέρα (13/10) ότι έλαβε πρόσφατα δύο καταγγελίες για υπόθεση φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης, που αφορά πρώην υπάλληλο της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας του Χάγκεν (δυτικά της Γερμανίας), κοντά στο Ντόρτμουντ, οι δύο καταγγελίες κατατέθηκαν «πριν από λίγες ημέρες» και αφορούν «γεγονότα που συνέβησαν πριν από πολύ καιρό», επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Bild.

Η αστυνομία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του προσώπου που φέρεται να εμπλέκεται, ούτε για την ηλικία ή το καθεστώς των πιθανών θυμάτων κατά την περίοδο των γεγονότων.

Η Ντόρτμουντ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ότι έχει αναθέσει τη διερεύνηση της υπόθεσης σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, έπειτα από αναφορές που έλαβε μέσω ειδικής πλατφόρμας καταγγελιών.

Σε ανακοίνωση που είχε δημοσιευθεί στις αρχές Οκτωβρίου, μετά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Bild, ο σύλλογος ανέφερε ότι είχε λάβει πρώτη ενημέρωση το 2010 για «απόπειρες προσέγγισης» από πρώην υπάλληλο τη δεκαετία του 1990 προς έναν τότε ενήλικο παίκτη, ο οποίος όμως δεν είχε υποβάλει μήνυση.

Το 2023, ο σύλλογος ενημερώθηκε για νέα κατηγορία σε βάρος του ίδιου προσώπου, επίσης για γεγονότα «πολλών δεκαετιών πριν», γεγονός που οδήγησε στη λύση της συνεργασίας τους, παρότι ο εργαζόμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Κατά το ρεπορτάζ της Bild, πρόκειται για πρώην προπονητή της ομάδας, ο οποίος φέρεται να είχε επιτεθεί σεξουαλικά σε ανήλικους παίκτες και φιλάθλους την περίοδο εκείνη.