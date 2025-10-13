Μουντιάλ 2026: Η βραδιά των εκπλήξεων

Αρκετές εκπλήξεις περιλάμβαναν οι σημερινοί αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Στο Ρέικιαβικ η Ισλανδία κράτησε στο 2-2 τη Γαλλία, στερώντας της τη δυνατότητα να πανηγυρίσει από τώρα την πρόκριση. Οι «τρικολόρ» δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, απλώς θα χρειαστεί να περιμένουν τους αγώνες του Νοεμβρίου, ενώ η Ισλανδία διατηρεί ελπίδες για τη δεύτερη θέση και τα play off την οποία θα διεκδικήσει από την Ουκρανία (δύσκολα 2-1 το Αζερμπαϊτζάν στο Βρότσλαβ).

Στον 1ο όμιλο η Γερμανία πήρε τη νίκη που χρειαζόταν με 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, παρά την ισοβαθμία με τη Σλοβακία (2-0 το Λουξεμβούργο).

Η μεγαλύτερη έκπληξη έγινε στον 2ο όμιλο όπου το Κόσοβο νίκησε 1-0 τη Σουηδία στο Γκέτεμποργκ και έχει πλέον σοβαρές ελπίδες τη δεύτερη θέση. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Ασλάνι στο 31΄ και το οποίο ήταν αρκετό για να «πετάξει» εκτός συνέχειας τη Σουηδία, που είχε μία από τις χειρότερες παρουσίες της σύγχρονης ιστορίας της σε προκριματική φάση (1 ισοπαλία-4 ήττες).

Το Βέλγιο κατάφερε να νικήσει 4-2 την Ουαλία με ανατροπή στο Κάρντιφ και είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση, ενώ τεράστια ευκαιρία έχασε η Βόρεια Μακεδονία στο 1-1 εντός έδρας με το Αζερμπαϊτζάν.

Σε περίπτωση νίκης, θα ήταν «αγκαλιά» με τη δεύτερη θέση, θα είχε ελπίδες ακόμα και για την πρώτη. Τώρα η Ουαλία βρίσκεται σε απόσταση τριών βαθμών με ματς λιγότερο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ημέρας στην ευρωπαϊκή ζώνη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 0-1

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 1-1

Ισλανδία – Γαλλία 2-2

Ουαλία – Βέλγιο 2-4

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 2-1

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 2-0

Σλοβενία – Ελβετία 0-0

Σουηδία – Κόσοβο 0-1