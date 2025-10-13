«Ο Ρουμιάντσεφ στα ραντάρ ρωσικών ομάδων»

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο 21χρονος παίκτης του Πανσερραϊκού είναι υπό παρακολούθηση από μεγάλες ομάδες της χώρας, αλλά και τη Σέριφ Τίρασπολ από τη Μολδαβία.
«Οι Λοκομοτίβ, Μπαλτίκα, Ντιναμό, Φακέλ (σ.σ. από τη Ρωσία) και Σέριφ (σ.σ. Μολδαβία) παρακολουθούν τον μέσο του Πανσερραϊκού, Βίκτορ Ρουμιάντσεβ, ο οποίος έχει ρωσικές ρίζες».
Σύμφωνα με τους Ρώσους, δεν αποκλείεται να έρθει πρόταση στον Πανσερραϊκό για τον παίκτη, ενώ ποσοστό μεταπώλησης έχει και ο ΠΑΟΚ.
Loko, Baltika, Dinamo, Fakel & Sheriff are keeping an eye on Panserraikos midfielder Viktor Rumyantsev, who has Russian roots— RPL Sky (@RPLNews_eng) October 13, 2025
21yo caught Talalaev's eye when the coach was at Khimki & recently appeared on Loko's radar
It's likely that he will end up in Russia this winter
(@OnooQ) pic.twitter.com/xrV1i1DkET