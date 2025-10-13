«Ο Ρουμιάντσεφ στα ραντάρ ρωσικών ομάδων»

Στη Ρωσία τονίζουν ότι ο άλλοτε μέσος του ΠΑΟΚ και νυν του Πανσερραϊκού, Βίκτορ Ρουμιάντσεφ, είναι στα ραντάρ ομάδων της χώρας αλλά και της Σέριφ από τη Μολδαβία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο 21χρονος παίκτης του Πανσερραϊκού είναι υπό παρακολούθηση από μεγάλες ομάδες της χώρας, αλλά και τη Σέριφ Τίρασπολ από τη Μολδαβία.

«Οι Λοκομοτίβ, Μπαλτίκα, Ντιναμό, Φακέλ (σ.σ. από τη Ρωσία) και Σέριφ (σ.σ. Μολδαβία) παρακολουθούν τον μέσο του Πανσερραϊκού, Βίκτορ Ρουμιάντσεβ, ο οποίος έχει ρωσικές ρίζες».

Σύμφωνα με τους Ρώσους, δεν αποκλείεται να έρθει πρόταση στον Πανσερραϊκό για τον παίκτη, ενώ ποσοστό μεταπώλησης έχει και ο ΠΑΟΚ.