Τέμπας κατά Ινφαντίνο: «Ευελπιστώ να μείνει σαν απλή σκέψη η διεξαγωγή Μουντιάλ χειμώνα»

Ο Χαβιέρ Τέμπας είναι εναντίον στο να διεξαχθεί τελικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου τον χειμώνα.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της La Liga, θέλησε να το εκφράσει δημόσια, με σφοδρή κριτική προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

«Ο Ινφαντίνο έχει νέες ιδέες κάθε πρωί, όλες τις ώρες και για κάθε αντικείμενο. Ελπίζω να πρόκειται απλά για ακόμη μία ιδέα του, όπως ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, η αύξηση του αριθμού των εθνικών ομάδων στα τελικά.

Ελπίζω να παραμείνει μία ιδέα και μόνο. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να συμφωνηθούν με τα εθνικά πρωταθλήματα, τα οποία όμως γίνονται από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο.

Αν γινόταν Μουντιάλ το χειμώνα, τότε θα είχαμε διαταραχή όσον αφορά στην πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των εθνικών πρωταθλημάτων και θα έβλαπτε σημαντικά τις διοργανώσεις.

Δεν ξέρω αν αυτό ενδιαφέρει καθόλου τον Ινφαντίνο».