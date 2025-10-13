ΠΑΟΚ: Εν αναμονή για την κατάσταση του Αντρίγια - Την Τρίτη (14/10) τα νεότερα!

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και η σοβαρότητα του προβλήματος που αποκόμισε από την Εθνική Σερβίας θα διαπιστωθεί την Τρίτη (14/10).

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ένιωσε ενοχλήσεις στο παιχνίδι της Σερβίας απέναντι Αλβανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ και αντικαταστάθηκε περίπου στη μία ώρα αγώνα αναγκαστικά.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός επέστρεψε άμεσα στη Θεσσαλονίκη και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το πρόβλημα που αποκόμισε αλλά και ο χρόνος της απουσίας του.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ, τα νεότερα θα γίνουν γνωστά κατά την διάρκεια της Τρίτης (14/10) όταν και θα διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματός του.