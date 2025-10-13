Το Κάμπο Βέρντε έγινε η δεύτερη μικρότερη σε πληθυσμό χώρα που προκρίνεται σε Μουντιάλ!

Το Πράσινο Ακρωτήρι εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία του!

Με πληθυσμό μόλις 550.000 κατοίκους, αυτή η κουκκίδα στον χάρτη που βρίσκεται εν μέσω του Ατλαντικού Ωκεανού, έγραψε ιστορία.

Μετά το 3-0 απέναντι στο Εσουατίνι, το Κάμπο Βερντε έγινε η δεύτερη μικρότερη σε πληθυσμό χώρα (μετά την Ισλανδία το 2018) που προκρίνεται σε τελική φάση Μουντιάλ.

Το Πράσινο Ακρωτήρι έκανε την μεγάλη έκπληξη, τερμάτισε πρώτο στον όμιλο του μπροστά από το Καμερούν και ολόκληρη η χώρα βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει την ιστορική επιτυχία που δεν έχει προηγούμενο στην αθλητική ιστορία της χώρας.