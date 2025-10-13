Μπαλοτέλι: «Βρίσκομαι σε ένα μικρό αδιέξοδο»

Ο Μάριο Μπαλοτέλι, τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα είχε προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού και πως θέλει να επιστρέψει σύντομα στη δράση.

Ακόμη, ο Ιταλός στράικερ τόνισε πως κάνει πολλές ατομικές προπονήσεις και καθημερινά νιώθει να ανεβάζει στροφές στην φυσική του κατάσταση.

«Βρίσκομαι σε ένα μικρό αδιέξοδο. Κάνω πολλές ατομικές προπονήσεις κάθε εβδομάδα και αισθάνομαι πως είμαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Είχα προτάσεις από το εξωτερικό αλλά ήλπιζα να βρω μία ομάδα στην Ιταλία.

Για μένα η εθνική ομάδα είναι κάτι κάτι το ξεχωριστό. Δεν αποδίδω μομφή σε κάποιον αλλά πολλές φορές βλέπω παίκτες που παίζουν για την εθνική ομάδα χωρίς την επιθυμία να υπερασπιστούν τη φανέλα.

Όταν έπαιζα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ήμουν υπερήφανος που εκπροσωπούσα την Ιταλία και αυτό είναι κάτι που μου λείπει. Αν είμαι ο τελευταίος σέντερ φορ της Ιταλίας που πήρε μέρος σε τελική φάση Μουντιάλ; Ναι, αυτό μου έχουν πει»