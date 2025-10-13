ΠΑΟΚ: Επανέρχονται σταδιακά Πέλκας - Τσάλοβ, θεραπεία για Παβλένκα και Χατσίδη

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τους τραυματίες - Τακτική ενόψει επανέναρξης και ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Οι μέρες περνούν, η ομάδα μπαίνει σε ρυθμούς επανέναρξης και η δουλειά στη Νέα Μεσημβρία συνεχίζεται, με το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην Αθήνα, να απέχει πλέον μόλις λίγες μέρες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν μερικές παρτίδες rondo και στην συνέχεια η ομάδα δούλεψε στο τακτικό κομμάτι, ενώ στο φινάλε διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Δημήτρης Πέλκας και Φεντόρ Τσάλοφ ακολούθησαν μέρος του προγράμματος και συνέχισαν με ατομικό. Ο Δημήτρης Χατσίδης , που υποφέρει από διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική, υποβλήθηκε σε θεραπεία. Τέλος, θεραπεία έκανε κι ο Γίρι Παβλένκα .

Την Τρίτη (14.10) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.