Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στη Γάζα»

Ο Τζενάρο Γκατούζο πριν τον παιχνίδι της Ιταλίας με το Ισραήλ δήλωσε ότι η ομάδα του δεν επιτρέπεται να κάνει λάθη, ενώ παράλληλα μίλησε για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Φρίουλι» και η Ιταλία χρειάζεται τη νίκη για να μείνει στο κυνήγι της Νορβηγίας, με τον Γκατούζο να δίνει για άλλη μια φορά και πολιτικό τόνο στις δηλώσεις του.

«Είμαστε χαρούμενοι που έγινε κατάπαυση πυρός και υπάρχει εκεχειρία. Το να βλέπουμε ανθρώπους να επιστρέφουν στο σπίτι τους στη Γάζα, στη γη τους, είναι κάτι το συγκινητικό

Αύριο θα παίξουμε το παιχνίδι μας, θα υπάρχουν διαμαρτυρίες εκτός γηπέδου, αλλά και πάνω από 10.000 εντός γηπέδου που θα μας εμψυχώνουν, έχω ερωτευτεί αυτά τα παιδιά από τον τρόπο που δουλεύουν και είναι ενωμένοι. Ξέρουμε πως είμαστε σε ένα ταξίδι και δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε λάθη αλλά μου αρέσει το πώς εξελισσόμαστε.

Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που θα πλήρωναν για να είναι εδώ. Το ζω ως όνειρο. Σκέφτομαι τους σπουδαίους Λίπι και Τραπατόνι και αναρωτιέμαι ποιος θα σκεφτόταν ότι θα μου δινόταν μία τέτοια ευκαιρία».