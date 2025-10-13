ΠΑΟΚ Β: Βασικός με τη Λευκορωσία ο Απιατσιόνακ

Βασικός με την Εθνική Νέων της Λευκορωσίας ο Πάβελ Απιατσιόνακ, στο σημερινό (13/10 19:00) εκτός έδρας φιλικό απέναντι στη Μάλτα.

Ο 18χρονος στόπερ βρίσκεται στη Μάλτα μαζί με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, δίνοντας την... πρόβα τζενεράλε απέναντι στην τοπική Εθνική Νέων.

Μάλιστα, τον Νοέμβριο θα τεθεί αντιμέτωπος με αρκετούς συμπαίκτες του, καθώς στον προκριματικό όμιλο του EURO U19 που θα διεξαχθεί στην Τουρκία θα συμμετάσχουν τόσο η Ελλάδα όσο και η Λευκορωσία με τις Τουρκία και Γεωργία να συμπληρώνουν τον όμιλο.

Αυτή θα είναι η 11η συμμετοχή του Απιατσιόνακ στην Εθνική Κ19 της Λευκορωσίας, με τον παίκτη του ΠΑΟΚ Β να βρίσκεται συνεχώς στις κλήσεις των «μικρών» Εθνικών της χώρας του, «χτυπώντας» την πόρτα της ανδρικής ομάδας.