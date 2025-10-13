Νέα ακαδημία από τη Σερβία στο PAOK Network

Η Ακαδημία FC Real Nis αποτελεί τη νέα συνεργαζόμενη ακαδημία του ΠΑΟΚ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το εκτεταμένο δίκτυο των συνεργαζόμενων ακαδημιών του Δικεφάλου.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η Ακαδημία FC Real Nis αποτελεί τη νέα συνεργαζόμενη ακαδημία του ΠΑΟΚ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το εκτεταμένο δίκτυο των συνεργαζόμενων ακαδημιών του Δικεφάλου. Με σταθερή φιλοσοφία την ανάπτυξη και ανάδειξη ταλαντούχων παιδιών, η FC Real Nis διαθέτει στις τάξεις της επίλεκτους νεαρούς ποδοσφαιριστές, πολλοί εκ των οποίων τροφοδοτούν ήδη ανδρικές ομάδες της Σερβίας και του εξωτερικού.

Η ακαδημία διαθέτει άρτιες εγκαταστάσεις, με δύο γήπεδα φυσικού χόρτου διαστάσεων 11×11. Η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη Νις, καθώς δημιουργεί ένα δίκτυο αμοιβαίας ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρίας και προπονητικών προτύπων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει στις εγκαταστάσεις της FC Real Nis ένα ποδοσφαιρικό camp στις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά γεννημένα τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013. Κατά τη διάρκεια του camp, οι νεαροί αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να προπονηθούν υπό την καθοδήγηση προπονητών από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, να γνωρίσουν τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία του συλλόγου, αλλά και να διεκδικήσουν μια θέση στο δίκτυο των επίλεκτων αθλητών του Δικεφάλου.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς τη στρατηγική ενίσχυση της παρουσίας του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό και την καλλιέργεια ισχυρών δεσμών με ακαδημίες που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε υγιή και επαγγελματικά πρότυπα».