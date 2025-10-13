Ύμνοι για Στρακόσα στην Αλβανία: «Ένας από τους βασικούς λόγους που πετύχαμε μια από τις σημαντικότερες νίκες στη σύγχρονη ιστορία μας»!

Την αποθέωση γνωρίζει ο Θωμάς Στρακόσα στην Αλβανία, για την εξαιρετική απόδοση που είχε στο νικηφόρο ματς με την Σερβία!

Η ιστοσελίδα «syri» κάνει λόγο για ένα «ανυπέρβλητο τείχος» πάνω στο οποίο έπεσαν όλες οι επιθέσεις των Σέρβων. Το εν λόγω ρεπορτάζ μάλιστα, συνδυάζει τα αποθεωτικά σχόλια για τον Στρακόσα, με την αξιολόγηση του «SofaScore» την οποία διαβάσατε χθες, κατά την οποία ο διεθνής γκολκίπερ της ΑΕΚ με τις 6 επεμβάσεις που έκανε συγκέντρωσε 8,4 βαθμολογία και επιλέχθηκε στην «ομάδα της εβδομάδας» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη.

«Ο Θωμάς Στράκοσα στην ευρωπαϊκή ελίτ, δίπλα σε ονόματα όπως οι: Εμπαπέ, Γκάκπο και Κίμιχ μετά την ιστορική νίκη στη Σερβία», σημειώνουν στην Αλβανία και επισημαίνουν πως ο διεθνής άσος της ΑΕΚ «έλαμψε στο γήπεδο, αποτελώντας ένα ανυπέρβλητο τείχος για τους Σέρβους επιθετικούς. Με αποφασιστικές αποκρούσεις και εξαιρετική ασφάλεια, ο Στράκοσα κράτησε την εστία ανέπαφη και συνέβαλε σημαντικά στη νίκη της ομάδας.

Για τον Στράκοσα, η βαθμολογία του SofaScore, αποτελεί μια επιβεβαίωση της εξαιρετικής φόρμας που διανύει με την φανέλα της Αλβανίας, όντας ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Σιλβίνιο στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στον αγώνα εναντίον της Σερβίας, ο Στράκοσα έδειξε ηρεμία, αποφασιστικότητα και εμπειρία σε κάθε στιγμή, οδηγώντας την αλβανική άμυνα.

Η απόδοσή του ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η Αλβανία πέτυχε μια από τις πιο σημαντικές νίκες στη σύγχρονη ιστορία της. Μια τέλεια βραδιά και μια ακόμη απόδειξη ότι η Αλβανία έχει έναν τερματοφύλακα ευρωπαϊκού επιπέδου»!

Να σημειώσουμε πως ο Θωμάς Στρακόσα, που μέτρα 43 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος, πραγματοποιεί γενικότερα φέτος εντυπωσιακές εμφανίσεις και προσέθεσε άλλο ένα «clean sheet» στο φετινό ενεργητικό του (μετρά συνολικά 11 «clean sheet» στα 18 παιχνίδια που έχει αγωνιστικεί με ΑΕΚ και εθνική Αλβανίας από τον Ιούνιο μέχρι σημερα)!