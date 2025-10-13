Non stop σε Ελλάδα και Ευρώπη – 7 αγώνες σε 22 ημέρες για τον ΠΑΟΚ

Η διακοπή τελείωσε και ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη δράση μπαίνοντας σε μια περίοδο με επτά αγώνες σε 22 ημέρες. Ένα πρόγραμμα που δεν αφήνει περιθώρια για χαλάρωση...

Μετά το προηγούμενο σερί αγώνων κάθε τρεις μέρες, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται ξανά να δοκιμάσει τα όριά της σε Ελλάδα και Ευρώπη.Αρχής γενομένης από το ντέρμπι των Δικεφάλων στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα ματς που συνιστά πρόκληση και έρχεται σε χρονικό σημείο με βαθμολογική πίεση και για τις δύο ομάδες.

Τέσσερις ημέρες αργότερα ακολουθεί το ταξίδι στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιλ, μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του Europa League, με τον Ολιβιέ Ζιρού να αποτελεί το σημείο αναφοράς της. Τεράστια πρόκληση για τον ΠΑΟΚ, απέναντι σε μία ομάδα με υψηλό ρυθμό και ένταση, ψάχνοντας μακριά από την Τούμπα το μάξιμουμ των βαθμών...

Από εκεί και έπειτα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εντός έδρας υποχρεώσεις στην Τούμπα – με τον Βόλο για το πρωτάθλημα και την ΑΕΛ για το Κύπελλο – πριν από την έξοδο στις Σέρρες και την αναμέτρηση με τη Γιουνγκ Μπόις στη Θεσσαλονίκη. Το φινάλε αυτής της περιόδου έρχεται στη Λεωφόρο, με το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στο ιατρικό επιτελείο υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος επέστρεψε νωρίτερα από την Εθνική Σερβίας. Η παρουσία του στα πρώτα παιχνίδια μετά τη διακοπή θα κριθεί τις επόμενες ημέρες ενώ με ερωτηματικό παραμένει ο Γίρι Παβλένκα, με τον Τσέχο κίπερ να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Αγώνα δρόμου για να επανέλθει κάνει ο Δημήτρης Πέλκας ενώ και το όνομα του Τσάλοβ απασχολεί ακόμη το ιατρικό επιτελείο.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ σε διάστημα 22 ημερών: