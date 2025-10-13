Παρών σε κορυφαίο συνέδριο στο γήπεδο της Σίτι ο ΠΑΟΚ

Ο Προπονητής Φυσικής Κατάστασης της Α΄ Ομάδας, Γιώργος Τσονάκας, και ο Υπεύθυνος Αποκατάστασης, Βασίλης Καναράς, εκπροσώπησαν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο “Strength & Power Conference 2025”, που διεξήχθη το διήμερο 11-12 Οκτωβρίου στο Etihad Stadium του Μάντσεστερ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Οι εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκαν ανάμεσα στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ελίτ, σε ένα διήμερο συνέδριο όπου συζητήθηκαν οι εξελίξεις και οι διαφορετικές προσεγγίσεις στον τομέα της δύναμης και της ισχύος, καθώς και το πώς η έρευνα και η ανάλυση δεδομένων μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών.

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επενδύει συστηματικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της, με στόχο την αναβάθμιση του επιστημονικού επιπέδου όλων των τμημάτων της. Μέσα από τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης, ο οργανισμός φροντίζει να προσφέρει στους αθλητές του τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προπόνησης, αποκατάστασης και απόδοσης.