Η «αναγέννηση» δεν ταιριάζει με φουστανέλα!

Το ποδόσφαιρο υπενθύμισε στην άγουρη Εθνική Ελλάδας ότι στην εξελικτική διαδικασία δεν μπορείς ποτέ να παρακάμψεις βήματα. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος…

Το 2004, οι κυνικοί, οι πραγματιστές, αυτοί με τις επαγγελματικές νίκες, τα αποτελέσματα ήμασταν εμείς.

Κόρνερ του Τσάρτα, κεφαλιά του Δέλλα, 1-0, χαίρεται!

Κόρνερ του Μπασινά, κεφαλιά του Χαριστέα, 1-0, αντίο!

Οι περισσότερες μεγάλες στιγμές, οι προκρίσεις, στηρίχθηκαν σε αυτό το μηδέν πίσω.

Στην παλικαριά, το σθένος, την αυταπάρνηση, τον ηρωισμό, την ανδρεία, στην αντίδραση.

Στο... αμύνεσθαι περί πάτρης.

0-1 στην Ουκρανία ο Σάλπι σε μία καλά οργανωμένη κόντρα, πρόκριση στο Μουντιάλ του 2010.

0-1 στην Ρουμανία, ο Μήτρογλου, πρόκριση στο Μουντιάλ του 2014.

Ακόμα και πιο παλιά, αν σκάψει κανείς, θα βρει το ίδιο μοτίβο.

Η παρθενική πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 σφραγίστηκε από εκείνο το 1-0 του Νίκου Μαχλά απέναντι στην Ρωσία.

Η πρόκριση στο Euro 2004, ήρθε και μαθηματικά από εκείνο το ψυχοβγαλτικό 1-0 με την Βόρεια Ιρλανδία, αλλά οι πραγματικές βάσεις είχαν μπει με εκείνο το 0-1 ένα καλοκαιρινό βράδυ στην Σαραγόσα απέναντι στην Ισπανία με το γκολ του Στέλιου Γιαννακόπουλου.

Όποιος ζει, βέβαια, με το 1-0, πεθαίνει και με το 0-0.

Η «λευκή» ισοπαλία με την Δανία το 1997, με το χαμένο τετ-α-τετ στο τέλος, μας στέρησε το γαλλικό Μουντιάλ του 1998.

Όλες οι τελευταίες γκέλες είχαν ως κωδική ονομασία το zero μπροστά.

Ο αποκλεισμός από το τελευταίο Euro ήρθε στα πέναλτι, μετά από ένα στείρο 0-0 στο σφυροκόπημα της Γεωργίας στην Τιφλίδα.

Εκείνο το 0-0 με την Σλοβενία στην Ριζούπολη με την Σλοβενία το 2020 στέρησε μία δεύτερη ευκαιρία πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, μέσω της δεύτερης ευκαιρίες από το Nations League.

Από κάθε ποδοσφαιρική φιλοσοφία, κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις.

Δεν έχει βρεθεί ακόμα ούτε το ύφος στο γήπεδο, ούτε ο τακτικός σχηματισμός που κερδίζει, τους πάντες και (τα) πάντα.

Άραγε, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;

Ήταν μία στρατηγική επιλογή ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας ή απλώς έκατσε και κούμπωσε από τα χαρακτηριστικά των παικτών που έβγαζε κάθε γενιά;

Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά για το τι έγινε στο παρελθόν.

Μπορεί, όμως να απαντήσει σε ότι αφορά την στόχευση για το μέλλον.

Μία από τις ειδήσεις που πέρασε εντελώς στα ψιλά το περασμένο καλοκαίρι ήταν η παρουσίαση από την ΕΠΟ του προγράμματος με την κωδική και σημειολογική ονομασία «Αναγέννηση».

Η πρώτη συνειδητή και οργανωμένη προσπάθεια μίας στρατηγικής πορείας ανάπτυξης προς το ελίτ επίπεδο, από την βάση ως την κορυφή της πυραμίδας.

Από τον σχολικό αθλητισμό, μέχρι την Εθνική ανδρών. Κύριος σκοπός, κάτι ποτέ δεν είχαμε στην πραγματικότητα.

Η δημιουργία μιας ξεκάθαρης ελληνικής ποδοσφαιρικής ταυτότητας, βασισμένη στις αξίες και το ελληνικό DNA, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μοντέλο παιχνιδιού, που δεν θα προκύπτουν τυχαία, από τα χαρακτηριστικά των παικτών που βγαίνουν σε κάθε φουρνιά, αλλά θα δουλεύονται στοχευμένα, ενιαία σε όλη την χώρα από την ηλικία των 6 ετών!

Ακούγεται πολύ αισιόδοξο, αγγίζει τα όρια του παράλογου. Σε μία χώρα που τίποτα δεν παράγεται / λειτουργεί βάση σχεδίου / πλάνου / οργάνωσης, πως μπορεί να γίνει αυτό στο… ποδοσφαιράκι;

Δεν είναι σίγουρο ότι θα λειτουργήσει και θα φέρει καρπούς. Αξίζει όμως να ρίξουμε μια προσεκτική ματιά.

Και αξίζει ένας έπαινος σε αυτούς που το οραματίστηκαν και αυτούς που το υλοποιούν.

Μέχρι να έρθουν οι πρώτοι καρποί, μπορεί να περάσουν χρόνια.

Το κρατάμε, όμως, με ενδιαφέρον.

Το «κάτι» είναι πάντα πολύ καλύτερο από το… «τίποτα».

Τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με ένα ακόμα Παγκόσμιο Κύπελλο που θα δούμε από την τηλεόραση;

Έχουν…

Ο αποκλεισμός έχει πάντα πικρή γεύση, όμως αυτός ήταν κάπως αλλιώς. Ήταν… στυφός. Ήταν δύσκολο να χωνευτεί, διότι υπήρχε η αίσθηση ότι… μπορούσαμε.

Μπορούσαμε όμως;

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία φάση φιλοσοφικής μετάβασης.

Από το ποδόσφαιρο αντίδρασης, στο ποδόσφαιρο δράσης.

Από το ποδόσφαιρο αναχαίτισης, στο ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας.

Αυτές οι αλλαγές δεν έρχονται εύκολα. Απαιτούν ένα στάδιο προσαρμογής, αφομοίωσης, εμπέδωσης.

Απαιτούν… σφαλιάρες που θα επισημάνουν τα λάθη, τις αστοχίες, τις ανορθογραφίες και θα φέρουν τις ανάλογες προσαρμογές στο μέλλον.

Δεν μπορείς να αποφύγεις τις παιδικές ασθένειες, είναι μέρος της διαδικασίας.

Η Εθνική Ελλάδας για πρώτη φορά μετά από καιρό ήταν ευχάριστη στο μάτι. Γοητευτική με την μπάλα στα πόδια. Γεμάτη από νιάτα, ταλέντο, τεχνική, στοιχεία που πάντα αρέσουν στην εξέδρα.

Γεμάτη από μπαλάτους παίκτες, με θετική σκέψη, ωραίες φάτσες, φρεσκάδα και πολλά χαμόγελα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσπάθησε να «καλουπώσει» αυτή την ατίθαση γενιά που έρχεται με φόρα και είναι αλήθεια είναι ότι με την μπάλα στα πόδια, η Ελλάδα ήταν η καλύτερη, η πιο οργανωμένη, η πιο όμορφη, η πιο τακτοποιημένη από όλες τις ομάδες του ομίλου της.

Πολιόρκησε τους πάντες, είχε την κατοχή, τις περισσότερες καθαρές ευκαιρίες, είχε στόχευση, ποιότητα, ποικιλία, ήταν υπέροχη για το ουδέτερο μάτι.

Ναι, αλλά η σούμα γράφει Δανία 10, Σκωτία 10, Ελλάδα… 3 και… σπίτι, πάπλωμα, ύπνο.

Το γράφει αυτό, διότι πολύ απλά, όλο αυτό είναι ακόμα work in progress. Ένα ποδοσφαιρικό εργοτάξιο. Προς το παρόν, υπάρχει μόνο η μακέτα με αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε.

Ενώ με την μπάλα, η Εθνική θαρρεί κανείς ότι βρήκε τα γράδα της, χωρίς αυτή στα πόδια ήταν μια τραγωδία, ένιωθε άβολα. Και… δυστυχώς, το ποδόσφαιρο απαιτεί την ίδια αποτελεσματικότητα, τόσο με την μπάλα στα πόδια, όσο και δίχως αυτή.

Κάθε φορά που οι «τσουρουκάδες» Σκωτσέζοι σήκωναν την μπάλα στους αιθέρες, ψάχνοντας την αεροπορία τους, επικρατούσε ένας πανικός.

Τα δύο γκολ της ανατροπής μπήκαν από χαμένες δεύτερες μπάλες, που απαιτούν συγκέντρωση, πλάνο, νεύρο, πάθος, αλλά και κορμιά.

Στην Κοπεγχάγη το πρόβλημα ήταν οι πρώτες μπάλες. Ο Άντερσεν έβαλε όλη την ελληνική άμυνα στα δίχτυα από ένα απλό κόρνερ στην καρδιά της άμυνας.

Στην επανάληψη, η εναέρια κυριαρχία των Δανών που είχαν μία ενδεκάδα γεμάτη θηρία έφερε άλλα δύο δοκάρια από κεφαλιές.

Δεν αρκεί λοιπόν να έχεις μέσα όσους περισσότερους μπαλάτους, αλλά να βρεις την σωστή ισορροπία, το σωστό μείγμα ανάμεσα σε «καλλιτέχνες» και «εργάτες».

Μία ομάδα με 11 «Ντέλιες» ή 11 «Καρέτσες» δεν μπορεί να πάει πουθενά.

Το ίδιο και μία ομάδα με 11 «Σιώπηδες» για να το πούμε σχηματικά.

Η Εθνική Ελλάδας είναι μία κοντή και καθόλου brutal ομάδα. Συνεπώς, μία ευάλωτη ομάδα, με πολύ ορατές αδυναμίες, που οι αντίπαλοι της στόχευσαν και της έριξαν στο ψαχνό.

Η Εθνική Ελλάδας είναι μία ομάδα γεμάτη νεανικό ενθουσιασμό, αλλά συνάμα πνευματικά αδοκίμαστη. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις της στράβωσε κάτι σε ένα παιχνίδι, μετά… ήπιε θάλασσα.

«Έφαγε» τρία αναπάντητα γκολ από την Δανία στον Πειραιά, από την Σκωτία στην Γλασκόβη και ξανά από την Δανία στην Κοπεγχάγη και τις τρεις φορές περίπου σε ένα μισαωράκι καθαρού χρόνου.

Μία ομάδα που έχανε εύκολα το μυαλό της, τον προσανατολισμό της, την αυτοκυριαρχία της.

Μία ομάδα που δεν είναι ακόμα, εκεί που πρέπει να είναι.

Η κριτική σε ένα τετελεσμένο γεγονός είναι πάντα ανίκητη, διότι ούτε επιβεβαιώνεται ούτε αναιρείται.

Επομένως, μπορεί ο καθένας άνετα να πιστεύει ότι αν στην θέση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν άλλος, αν ξεκινούσε ο Ντέλιας, αν δεν άλλαζε ο τερματοφύλακας, αν έπαιζε ο Μουζακίτης, αν παίζαμε με τρία δεκάρια μαζί, με δύο φορ ταυτόχρονα, τρεις κόφτες την ίδια στιγμή ή τρεις στόπερ στο αρχικό σχήμα, αν είχε κληθεί ο Τετέι, ο Κωστούλας, ο Τζίμας, ο οποιοσδήποτε, μπορεί και τα πράγματα να ήταν αλλιώς.

Μπορεί…

Αλλά, μπορεί και όχι…

Το θέμα είναι είναι η μεγάλη εικόνα. Η φιλοσοφία.

Τελικά ποια είναι η εθνική ποδοσφαιρική ταυτότητα που θέλουμε να δημιουργήσουμε με βάση το ελληνικό DNA;

Αν θέλουμε να παίξουμε σαν Ίβηρες, πρέπει επειγόντως να βγάλουμε και μέσους όπως οι Ίβηρες.

Αν θέλουμε να παίξουμε σαν Ιταλοί, πρέπει να «θυσιάσουμε» κάποιους μπαλάτους.

Αν θέλουμε να παίξουμε πιο up tempo και ταχυδυναμικά, τότε πρέπει να βγάλουμε καλύτερους αθλητές.

Αν ψάχνουμε για 1-0 με ποδόσφαιρο πίσω από την μπάλα, τότε έχουμε λάθος προπονητή.

Αν χρειάζεται να ψάχνουμε τέσσερα γκολ απέναντι σε κάθε αντίπαλο, γιατί δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα τρία πίσω, τότε έχουμε λάθος συνταγή.

Ας το δούμε λοιπόν πιο ψυχρά. Ωμά. Κυνικά.

Είναι η έκτη συνεχόμενη μεγάλη διοργάνωση, από την οποία θα απουσιάσει η Εθνική Ελλάδας, που διάγει τα δικά της πέτρινα χρόνια.

Είναι όμως η πρώτη φορά που ένας αποκλεισμός, αφήνει την αίσθηση / πεποίθηση / αισιοδοξία ότι εδώ κάτι καλό πάει να χτιστεί, συμβατό με την εποχή του, σύγχρονο, μοντέρνο, χωρίς φουστανέλες, τσάμικα και καλαματιανά.

ΥΓ: Όποιος θέλει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα «Αναγέννηση» της ΕΠΟ, μπορεί να ρίξει μία ματιά εδώ…