Η «Αγιά Σοφιά» αλλάζει εμπορική ονομασία από ΟΠΑΠ Arena σε Allwyn Arena

Το μεγάλο deal και η συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn επηρεάζει και το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς διαφοροποιείται η εμπορική ονομασία του.

Πιο συγκεκριμένα, η ΟΠΑΠ Arena, αναμένεται να μετονομαστεί σε Allwyn Arena και να διατηρηθεί αυτή η ονομασία τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια. Να τονίσουμε πως το ιστορικό όνομα του ΟΠΑΠ δεν θα υπάρχει ως εμπορικό σήμα μετά τις σχετικές εξελίξεις με αποτέλεσμα να αλλάζουν όνομα τόσο τα πρακτορεία ΟΠΑΠ όσο και το γήπεδο της ΑΕΚ.

Στη σχετική ανακοίνωση για τη συμφωνία μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Allwyn αναφέρεται ότι η στρατηγική αυτή απόφαση θα γίνει από το α’ τρίμηνο του 2026, ενώ πρόκειται για συναλλαγή-ορόσημο αξίας €16 δισ. Η Allwyn και ο ΟΠΑΠ ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως.

Θυμίζουμε πως η εμπορική ονομασία του γηπέδου της ΑΕΚ ήταν «ΟΠΑΠ Arena» από τον Σεπτέμβρη του 22 όταν έγιναν τα εγκαίνια, κατόπιν εμπορικής συμφωνίας διάρκειας 5 ετών και έναντι δύο εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μεταξύ της ΠΑΕ ΑΕΚ και του ΟΠΑΠ Α.Ε.

