Αναμονή για την άφιξη Γιόβιτς - Αγωνία στην ΑΕΚ για την κατάσταση του

Σε κατάσταση... συναγερμού βρίσκονται στην ΑΕΚ καθώς περιμένουν την άφιξη του Λούκα Γιόβιτς ο οποίος επιστρέφει από την Σερβία με πρόβλημα τραυματισμού.

Στο «κιτρινόμαυρο στρατόπεδο», αναμένουν να φτάσει στην Αθήνα ο 27χρονος σέντερ-φορ προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος της ζημιάς. Θυμίζουμε, πως η ομοσπονδία της Σερβίας, έκανε γνωστό χθες με ανακοίνωση της πως ο Γιόβιτς τέθηκε νοκ-άουτ από τον αγώνα με την Ανδόρρα καθώς φέρεται να έχει πρόβλημα στον προσαγωγό και μάλιστα η ενημέρωση μιλούσε για υποτροπή.

Προφανώς, όλα αυτά για να διαπιστωθούν, θα πρέπει ο Γιόβιτς να έρθει στην Ελλάδα και το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ να δει τις σχετικές εξετάσεις. Είναι αυτονόητο, πως στην Ένωση υπάρχει μεγάλη αγωνία για την κατάσταση του Γιόβιτς καθώς μην ξεχνάμε πως εκτός μάχης μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη βρίσκεται και ο Ζίνι κάτι που σημαίνει πως αν τεθεί νοκ-άουτ και ο Σέρβος, τότε ο Μάρκο Νίκολιτς μένει στην επίθεση μόνον με τον Φραντζί Πιερό. Και όλα αυτά σε ένα τάιμινγκ αρκετά απαιτητικό, καθώς με την επανέναρξη η ΑΕΚ έχει να αντιμετωπίσει κατά σειρά μέσα σε μια εβδομάδα ΠΑΟΚ, Αμπερντίν και Ολυμπιακό...

Φυσικά, τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί για την ΑΕΚ, καθώς υπάρχει και ο τραυματισμός του Άρολντ Μουκουντί όπου οι επόμενες ημέρες θα δείξουν το πότε θα επιστρέψει και το εάν θα προλάβει το προσεχές ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκεί, ανοίγει νέο ζήτημα, καθώς θυμίζουμε πως δεδομένα την Κυριακή θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Φιλίπε Ρέλβας που είχε αποβληθεί με την Κηφισιά, επομένως για τα στόπερ θα υπάρχουν σαν επιλογές (αν εν τελει ο Μουκουντί δεν είναι διαθέσιμος) οι Βίντα-Χρυσόπουλος και ο Γκρούγιτς υπό προϋποθέσεις.