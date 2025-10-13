Δικαιώθηκε σε πρώτο χρόνο ο ΟΦΗ στην υπόθεση Παπάζογλου!

Έγινε δεκτό το αίτημα του ΟΦΗ για αναστολή της εκτέλεσης της ποινής αφαίρεσης βαθμών για τις παλιές οφειλές στον Θανάση Παπάζογλου.

Ευνοϊκή ήταν η κατάληξη για τον ΟΦΗ στην υπόθεση του Θανάση Παπάζογλου, καθώς το Τριμελές Εφετείο Αθηνών αποφάσισαν υπέρ της ομάδας του Ηρακλείου, αναστέλλοντας προσωρινά την εκτέλεση της ποινής που είχε επιβάλει η ΕΠΟ.

Στη σημερινή εκδίκαση της αίτησης για προσωρινή διαταγή, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημα του συλλόγου. Αυτό σημαίνει ότι ο ΟΦΗ γλίτωσε την αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα της Super League αλλά και τριών βαθμών από κάθε επόμενο αγώνα, βάσει της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, που εκδόθηκε την Δευτέρα 6/10 και αφορούσε την οφειλή, προς τον πρώην ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου, ύψους 84.675 ευρώ συν τους τόκους και τις προσαυξήσεις.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία πρώτη δικαστική νίκη για τον ΟΦΗ, ο οποίος συνεχίζει τη νομική του μάχη, καθώς η αγωγή ακύρωσης που έχει επίσης κατατεθεί στα πολιτικά δικαστήρια αναμένεται να εκδικαστεί σε περίπου έναν χρόνο.